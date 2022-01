Gelarda: ponte Corleone pezzi di ringhiera tenuti con ferro filato

Una corda tiene pezzi di ringhiera sul ponte Corleone. Attualmente sul ponte si procede su una sola corsia in entrambe le direzioni.

Sul ponte, in precarie condizioni di staticità, sono stati appena finiti dei saggi e si dovrebbe procedere con la parte della progettazione, intanto parte della ringhiera pericolante (per cui è stato interdetto il passaggio ai pedoni) è in condizioni precarie.

“Sembra la scena del set di un film, ma purtroppo non è così. Si tratta del ponte più discusso e più traballante, insieme al ponte Oreto, di tutta Palermo – dichiara il consigliere comunale Igor Gelarda – Sul ponte Corleone alcuni pezzi di ringhiera che sono danneggiati e rischiano di cadere sono stati assicurati, da qualche anima pia, con della corda e del ferro filato. Me ne sono accorto durante una mia visita al ponte. Questo particolare non pregiudica la staticità complessiva del ponte, ma fa comprendere come la manutenzione di questa importantissima infrastruttura non sia mai stata effettuata neanche per queste cose minori. Quella delle strade e dei ponti di Palermo sarà una delle grandi sfide della nuova amministrazione comunale dell’era post orlandiana”. conclude Igor Gelarda.

