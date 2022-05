Gelarda (Prima Italia): vice ministro infrastrutture a Palermo, impegno per ponte Oreto

“Ieri il viceministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli ha visitato il ponte Oreto, incontrando anche alcuni residenti e commercianti- dichiara il capogruppo al comune di Prima l’Italia Igor Gelarda.

La storia di questo ponte è paradossale: da 12 anni sono disponibili le somme per il suo consolidamento, ma non si è mai fatto nulla. La mia battaglia in questi anni è stata quella di fare commissariare il ponte, esattamente come è stato fatto per il ponte Corleone. Per potere così aggirare gli ostacoli che la burocrazia comunale finora non è stato in grado di risolvere. Ieri c’è stato un chiaro impegno dell’onorevole Morelli per il commissariamento del Ponte Oreto, un ponte che già da un anno non può essere più attraversato neanche dai minibus dell’Amat, tagliando di fatto a metà un pezzo di città. La battaglia dei ponti, che coinvolge oltre questo anche quello Corleone, il ponte Bailey e il ponte di mare, sarà una delle grandi sfide della nuova amministrazione comunale. Non possiamo più vedere una città tagliata in due dal fiume Oreto a causa dell’incapacità di chi ci ha amministrato fino ad ora” conclude Gelarda

