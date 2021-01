“GENERALE PARANOIA” è l’EP di debutto di IAN LUIS, un lavoro discografico composto da cinque tracce, ognuna delle quali è legata ad un periodo significativo della vita dell’autore, dallo strappo cantato in “Linee di colore” alla sua rinascita celebrata in “Gioia su Tela”.

Il concept è arricchito da una consapevolezza costruita da Ian Luis sulla sua pelle e sfruttata per uscire dalla sua “prigione dalle sbarre trasparenti”. L’apice della rivoluzione umana ed artistica viene raggiunta dalla creazione del pezzo “Asintomatico Credente” intriso di una voglia smisurata di cambiamento e di rivoluzione.

Per l’occasione, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui.

Generale Paranoia, a partire dal titolo, sembra descrivere molto bene questo periodo che stiamo vivendo. Era quello il tuo intento? Quando hai scritto i pezzi?

Generale Paranoia è un viaggio dentro un limbo pieno di pensieri. Non era mi intenzione descrivere il periodo che stiamo vivendo, ma sicuramente questo momento così difficile va a rafforzare tutte le paranoie ed insicurezze che ognuno di noi possiede.

L EP racconta il percorso di un ragazzo che dopo aver rotto una relazione amorosa durata molti anni, sceglie di buttarsi a capofitto nella sua passione, viene investito da emozioni di vario genere, lo stupore di una nuova vita ma allo stesso tempo la paura di non farcela e uno strano senso di solitudine. Questo percorso insegna a credere di più in sè stessi, a svegliarsi dal sogno quotidiano di illusioni e cose futili per seguire veramente i propri sogni e i propri obbiettivi. I brani sono stati scritti in periodi differenti tra loro.

Il primo è ‘’linee di colore’’ scritto il 9 agosto 2019, il giorno stesso in cui ruppi i rapporti con la mia ex.

Successivamente scrissi ‘’not bad’’ che parla della storia che ebbi con una ragazza, lei mi sfrutto ed io illuso non riuscivo a distaccarmi da lei.

Durante la quarantena scrissi ‘’Asintomatico credente’’, avevo voglia di trasmettere un messaggio, di dire alla gente di svegliarsi dal sonno quotidiano che ci affligge, dalle stronzate e da tutto quello che ci porta fuori strada rispetto ai i nostri sogni ed obbiettivi.

Infine ‘’gioia su tela’’ e ‘’la notte di Natale’’ sono stati scritti durante la stessa settimana, durante la fine dell’estate post lockdown. La prima racconta della mia presa di coscienza verso le mie insicurezze e paranoie, avendo passato tutta l’estate in preda ad attacchi di panico e di ansia, magari effetti collaterali del lockdown. La seconda invece è un inno di coraggio alla mia dolce sorellina, spero che ogni volta che si senta giù di corda e demotivata possa ascoltare questa canzone per ricaricare le proprie batterie e riaccendere il fuoco che possiede.

C’è un brano in particolare dell’EP a cui sei particolarmente legato? Perchè?

Il brano a cui sono più affezionato è sicuramente ‘’gioia su tela’’, perché rappresenta un po’ la mia rinascita, esser riuscito a cavalcare i quattro cavalieri dell ‘apocalisse mentale, paura , paranoia, solitudine e ansia.

Esiste ancora una scena di cantautorato indipendente in Italia secondo te? Segui qualcuno in particolare? Qualche consiglio?

Esiste sicuramente una scena di cantautorato indipendente ed io credo di farne parte e credo che questo sia il momento più giusto per sperimentare e creare cose nuove. Gli artisti che seguo di più in questo momento sono; Naip, ComaCose, Lo stato sociale e cosmo, credo che siano gli artisti più innovativi del momento.

Ti senti parte di una scena locale?

Se devo essere sincero al momento no, perché non ho avuto il tempo di mettermi in gioco con del live e dei concerti, purtroppo la pandemia è arrivata proprio quando stavo iniziando a suore nei locali, infatti sono riuscito a fare solo un live, e la situazione di adesso la conosciamo tutti.

Quando potremo ascoltare il tuo primo album?

Spero il prima possibile, anche so ho intenzione di far uscire tre nuovi singoli. Non appena riuscirò a collaborare con qualche etichetta sicuramente creare un album sarà il primo obiettivo.

Qualche consiglio tra i brani che hai ascoltato ultimamente?

Ultimamente sto ascoltando Subsonica, Linea77 e Verdena, riescono a trasportarti su di un altro pianeta.

Com. Stam.