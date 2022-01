Gennaio al Circolo dei lettori Torino | Incontri, riflessioni e approfondimenti

GENNAIO 2022 Al Circolo dei lettori di Torino con Laura Boldrini, Nina Zilli, Massimo Lapucci e Ciro Cattuto, Piergiorgio Odifreddi, Marco Peano, Pablo Trincia, Eva Grippa, Renzo Ceresa, Maria Teresa Giaveri, Sofia Fabiani, Pierluigi Serra, Raffaella Scarpa, Vero Fazio e tanti altri…

Molti nomi previsti a gennaio 2022 al Circolo dei lettori di Torino, un mese di incontri, approfondimenti e riflessioni. Gli appuntamenti dedicati all’analisi politico sociale con Laura Boldrini (14/1) Questo non è normale (chiarelettere) sul potere maschile sulle donne, Maria Teresa Giaveri (14/1) Lady Montagu e il dragomanno (Neri Pozza) sull’origine dei vaccini, Massimo Lapucci e Ciro Cattuto (20/1) Data Science for Social Good (Springer) sull’impatto sociale delle nuove tecnologie, Federico Vercellone (14/1) L’archetipo cieco (Rosenberg & Sellier) sull’individuo moderno; Marco Peano in dialogo con Simonetta Sciandivasci (19/1) per presentare Morsi (Bompiani) la storia di due ragazzi in un mondo a misura di adulti, Raffaella Scarpa (25/1) Lo stile dell’abuso (Treccani) su violenza domestica e linguaggio, Paolo Vineis e Luca Savarino (25/1) La salute del mondo (Feltrinelli) sul problema globale tra ambiente, politica ed etica. Pablo Trincia (26/1) Romanzo di un naufragio (Einaudi) la storia vera di Costa Concordia in collaborazione con Chora Media. Ripartono e proseguono lungo il 2022 gli appuntamenti mensili dedicati all’attualità: LIMES (26/1) e la mappa geopolitica questo mese esplora La nuova corsa allo spazio, la rassegna stampa del Post (29/1), è l’appuntamento cult del sabato mattina per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione.

Uno sguardo al mondo contemporaneo con Sofia Fabiani (15/1) Cucinare stanca (Giunti) ricettario tratto dall’omonimo canale Instagram, Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi (21/1) da Green Pea riflettono sulle idee e la bellezza che vale la pena coltivare, Nina Zilli (28/1) L’ultimo di sette (Rizzoli) una storia d’amore e di coincidenze.

Personaggi narrati e narratori con Gastón Rournier-Facio (12/1) su vita e passioni del compositore Giuseppe Sinopoli, Eva Grippa (15/1) esperta di Royal Family racconta la sua Kate (DeAgostini) in occasione dei 40 anni della duchessa di Cambridge, Pierluigi Serra (18/1) Fantasmi d’Italia (Newton Compton) sulle tracce dei fenomeni più misteriosi d’Italia, Carlo Ossola e Gian Luigi Beccaria (19/1) sulla Divina Commedia, Vero Fazio (24/1) Il seguito della Storia (Salomone Belforte) su Giacomo e Roberto Segre, Ivano Porpora (25/1) Un re non muore (UTET) un corso letterario di scacchi, Renzo Ceresa (31/1) Volevo stare dentro i fili di una radio (Baldini+Castoldi) sulla storia radiofonica da “Tutto il calcio minuto per minuto” a “Caterpillar”.

Due appuntamenti nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria: Oliviero Stock (27/1) In barba a H. (Bompiani) la rocambolesca storia di tre generazioni di una famiglia ebrea, Titti Marrone (2/2) Se solo il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli) sulla coraggiosa esperienza di Lingfield.

E poi Vesna Scepanovic (12/1) sulle poesie dell’altra parte dell’Adriatico, la presentazione di «Tu». Quasi preghiere (Lindau) di Adriana Zarri (17/01), Anna Ichino (28/1) Credo in un solo Dio… O me lo immagino? (Raffaello Cortina) sui meccanismi cognitivi sottesi al pensiero religioso; le serate in musica con l’Ensemble vocale Polimnia e il M° Claudio Fenoglio (24/01) e Mozart Nacht und Tag (29/01) la maratona musicale nata per festeggiare la nascita di Mozart.

L’ingresso agli incontri al Circolo dei lettori è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@circololettori.it, con la Carta Plus è possibile prenotare il posto nelle prime file dedicate.

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

mercoledì 12 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Vita e passioni di Giuseppe Sinopoli

Gastón Fournier-Facio

Il canto dell’anima (il Saggiatore)

con Giorgio Pestelli, Giorgio Rampone, Giangiorgio Satragni e Alberto Sinigaglia

mercoledì 12 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

Dall’altra parte dell’Adriatico

Con le parole di Izet Sarajlić e Miroslav Krleža

con Vesna Scepanovic, Paolo Maria Rocco, poeta e autore di Izet Sarajlić per Sarajevo vita e poesia (Associazione Culturale Il Foglio), e Silvio Ziliotto, traduttore e autore di La sentinella del piccolo popolo (Infinito).

venerdì 14 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Come porre fine al potere maschile sulle donne

Laura Boldrini

Questo non è normale (chiarelettere)

con Anna Masera, Laura Onofri e Jacopo Rosatelli

venerdì 14 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

Viaggio avventuroso all’origine dei vaccini

Maria Teresa Giaveri

Lady Montagu e il dragomanno (Neri Pozza)

con Luca Savarino, Federico Vercellone e Paolo Vineis | introduce Valeria Giannone

Manuale pratico per incapacy

Sofia Fabiani

Cucinare stanca (Giunti)

sabato 15 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Luci e ombre della futura Regina

Eva Grippa

Kate (DeAgostini)

con Vittorio Sabadin

lunedì 17 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

La riedizione di un piccolo miracolo poetico

«Tu». Quasi preghiere

presentazione del libro di Adriana Zarri edito da Lindau

con il curatore Francesco Occhetto, Armando Buonaiuto, Antonietta Potente ed Ezio Quarantelli | letture di Antonella Delli Gatti

martedì 18 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala musica

Sulle tracce dei fenomeni più misteriosi d’Italia

Pierluigi Serra

Fantasmi d’Italia (Newton Compton)

mercoledì 19 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Il testo, la tradizione, i personaggi

Quella Commedia che continuerà a sorprenderci

a partire da Dante Alighieri, Divina Commedia e I personaggi della Divina Commedia, entrambi Marsilio, a cura di e con Carlo Ossola, con Gian Luigi Beccaria

mercoledì 19 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Sonia e Teo, da soli in un mondo innevato a misura di adulti

Marco Peano

Morsi (Bompiani)

con Simonetta Sciandivasci

giovedì 20 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

L’impatto sociale positivo delle nuove tecnologie

Massimo Lapucci

Ciro Cattuto

Data Science for Social Good (Springer)

con Martina Pennisi

In collaborazione con OGR Torino e Fondazione CRT

venerdì 21 gennaio ore 17.30 | Circolo dei lettori, sala gioco

Variazioni sull’individuo moderno

Federico Vercellone

L’archetipo cieco (Rosenberg & Sellier)

con Elio Franzini e Gaetano Chiurazzi | modera Donato Pirovano

venerdì 21 gennaio ore 18 | Green Pea, via Fenoglietti 20

Come coltivare, volterianamente, il nostro giardino?

con Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi

Ingresso libero fino a esaurimento posti prenotazione obbligatoria a partire da martedì 4 gennaio su greenpea.com prenotazioni Carta Plus 011 8904401 | info@circololettori.it

lunedì 24 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Giacomo e Roberto Segre tra Breccia di Porta Pia e Grande Guerra

Vero Fazio

Il seguito della Storia (Salomone Belforte)

con Domenico Quirico | modera Emanuel Segre Amar

lunedì 24 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Una serata in musica

Incontro con l’Ensemble vocale Polimnia e il M° Claudio Fenoglio

A cura di Cento per Cento Lettori

martedì 25 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Violenza domestica e linguaggio

Raffaella Scarpa

Lo stile dell’abuso (Treccani)

con Antonella Parigi, Anna Ronfani e Vincenzo Santarcangelo

martedì 25 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala musica

Corso letterario di scacchi

Ivano Porpora

Un re non muore (UTET)

con Demetrio Paolin

martedì 25 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Riconoscere relazioni e reti al posto di oggetti e soggetti

Paolo Vineis

Luca Savarino

La salute del mondo (Feltrinelli)

con Guido Forni e Gustavo Zagrebelsky

mercoledì 26 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

La mappa del mondo

La nuova corsa allo spazio

Stati Uniti, Cina, Russia (e noi) nella competizione per l’uso geopolitico del cosmo

con Lucio Caracciolo e Lorenzo Pregliasco

a cura di “LIMES”

in collaborazione con YouTrend

mercoledì 26 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Costa Concordia: una storia vera

Pablo Trincia

Romanzo di un naufragio (Einaudi)

giovedì 27 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Come tre generazioni si salvarono dalle persecuzioni

Oliviero Stock

In barba a H. (Bompiani)

con Cesare Martinetti

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

venerdì 28 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala biblioteca

I meccanismi cognitivi sottesi al pensiero religioso

Anna Ichino

Credo in un solo Dio… O me lo immagino? (Raffaello Cortina)

con Diego Marconi, Alberto Voltolini e Dario Voltolini | modera Carola Barbero

venerdì 28 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

Una storia fuori tempo per chi non crede nelle coincidenze

Nina Zilli

L’ultimo di sette (Rizzoli)

sabato 29 gennaio ore 11 | Circolo dei lettori, sala grande

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Francesco Costa e Luca Sofri

sabato 29 gennaio dalle 15 | Circolo dei lettori, sala grande

Mozart Nacht und Tag

Torna la maratona musicale, coordinata da Corrado Rollin e Giorgio Griva, per il Teatro Baretti e Concertante, nata per festeggiare la nascita di Mozart.

lunedì 31 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

Storia radiofonica da Tutto il calcio minuto per minuto a Caterpillar

Renzo Ceresa

Volevo stare dentro i fili di una radio (Baldini+Castoldi)

con Matteo Caccia

mercoledì 2 febbraio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Sulla coraggiosa esperienza di Lingfield

Titti Marrone

Se solo il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli)

con Elena Loewenthal

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

mercoledì 12 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Vita e passioni di Giuseppe Sinopoli

Gastón Fournier-Facio

Il canto dell’anima (il Saggiatore)

con Giorgio Pestelli, Giorgio Rampone, Giangiorgio Satragni e Alberto Sinigaglia

mercoledì 12 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

Dall’altra parte dell’Adriatico

Con le parole di Izet Sarajlić e Miroslav Krleža

con Vesna Scepanovic, Paolo Maria Rocco, poeta e autore di Izet Sarajlić per Sarajevo vita e poesia (Associazione Culturale Il Foglio), e Silvio Ziliotto, traduttore e autore di La sentinella del piccolo popolo (Infinito).

venerdì 14 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Come porre fine al potere maschile sulle donne

Laura Boldrini

Questo non è normale (chiarelettere)

con Anna Masera, Laura Onofri e Jacopo Rosatelli

venerdì 14 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

Viaggio avventuroso all’origine dei vaccini

Maria Teresa Giaveri

Lady Montagu e il dragomanno (Neri Pozza)

con Luca Savarino, Federico Vercellone e Paolo Vineis | introduce Valeria Giannone

Manuale pratico per incapacy

Sofia Fabiani

Cucinare stanca (Giunti)

sabato 15 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Luci e ombre della futura Regina

Eva Grippa

Kate (DeAgostini)

con Vittorio Sabadin

lunedì 17 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala gioco

La riedizione di un piccolo miracolo poetico

«Tu». Quasi preghiere

presentazione del libro di Adriana Zarri edito da Lindau

con il curatore Francesco Occhetto, Armando Buonaiuto, Antonietta Potente ed Ezio Quarantelli | letture di Antonella Delli Gatti

martedì 18 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala musica

Sulle tracce dei fenomeni più misteriosi d’Italia

Pierluigi Serra

Fantasmi d’Italia (Newton Compton)

mercoledì 19 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Il testo, la tradizione, i personaggi

Quella Commedia che continuerà a sorprenderci

a partire da Dante Alighieri, Divina Commedia e I personaggi della Divina Commedia, entrambi Marsilio, a cura di e con Carlo Ossola, con Gian Luigi Beccaria

mercoledì 19 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Sonia e Teo, da soli in un mondo innevato a misura di adulti

Marco Peano

Morsi (Bompiani)

con Simonetta Sciandivasci

giovedì 20 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

L’impatto sociale positivo delle nuove tecnologie

Massimo Lapucci

Ciro Cattuto

Data Science for Social Good (Springer)

con Martina Pennisi

In collaborazione con OGR Torino e Fondazione CRT

venerdì 21 gennaio ore 17.30 | Circolo dei lettori, sala gioco

Variazioni sull’individuo moderno

Federico Vercellone

L’archetipo cieco (Rosenberg & Sellier)

con Elio Franzini e Gaetano Chiurazzi | modera Donato Pirovano

venerdì 21 gennaio ore 18 | Green Pea, via Fenoglietti 20

Come coltivare, volterianamente, il nostro giardino?

con Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi

Ingresso libero fino a esaurimento posti prenotazione obbligatoria a partire da martedì 4 gennaio su greenpea.com prenotazioni Carta Plus 011 8904401 | info@circololettori.it

lunedì 24 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Giacomo e Roberto Segre tra Breccia di Porta Pia e Grande Guerra

Vero Fazio

Il seguito della Storia (Salomone Belforte)

con Domenico Quirico | modera Emanuel Segre Amar

lunedì 24 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Una serata in musica

Incontro con l’Ensemble vocale Polimnia e il M° Claudio Fenoglio

A cura di Cento per Cento Lettori

martedì 25 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Violenza domestica e linguaggio

Raffaella Scarpa

Lo stile dell’abuso (Treccani)

con Antonella Parigi, Anna Ronfani e Vincenzo Santarcangelo

martedì 25 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala musica

Corso letterario di scacchi

Ivano Porpora

Un re non muore (UTET)

con Demetrio Paolin

martedì 25 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Riconoscere relazioni e reti al posto di oggetti e soggetti

Paolo Vineis

Luca Savarino

La salute del mondo (Feltrinelli)

con Guido Forni e Gustavo Zagrebelsky

mercoledì 26 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

La mappa del mondo

La nuova corsa allo spazio

Stati Uniti, Cina, Russia (e noi) nella competizione per l’uso geopolitico del cosmo

con Lucio Caracciolo e Lorenzo Pregliasco

a cura di “LIMES”

in collaborazione con YouTrend

mercoledì 26 gennaio ore 21 | Circolo dei lettori, sala grande

Costa Concordia: una storia vera

Pablo Trincia

Romanzo di un naufragio (Einaudi)

giovedì 27 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Come tre generazioni si salvarono dalle persecuzioni

Oliviero Stock

In barba a H. (Bompiani)

con Cesare Martinetti

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

venerdì 28 gennaio ore 18 | Circolo dei lettori, sala biblioteca

I meccanismi cognitivi sottesi al pensiero religioso

Anna Ichino

Credo in un solo Dio… O me lo immagino? (Raffaello Cortina)

con Diego Marconi, Alberto Voltolini e Dario Voltolini | modera Carola Barbero

venerdì 28 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

Una storia fuori tempo per chi non crede nelle coincidenze

Nina Zilli

L’ultimo di sette (Rizzoli)

sabato 29 gennaio ore 11 | Circolo dei lettori, sala grande

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Francesco Costa e Luca Sofri

sabato 29 gennaio dalle 15 | Circolo dei lettori, sala grande

Mozart Nacht und Tag

Torna la maratona musicale, coordinata da Corrado Rollin e Giorgio Griva, per il Teatro Baretti e Concertante, nata per festeggiare la nascita di Mozart.

lunedì 31 gennaio ore 18.30 | Circolo dei lettori, sala grande

Storia radiofonica da Tutto il calcio minuto per minuto a Caterpillar

Renzo Ceresa

Volevo stare dentro i fili di una radio (Baldini+Castoldi)

con Matteo Caccia

mercoledì 2 febbraio ore 18 | Circolo dei lettori, sala grande

Sulla coraggiosa esperienza di Lingfield

Titti Marrone

Se solo il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli)

con Elena Loewenthal

Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

INFO ACCESSO

L’ingresso agli incontri al Circolo dei lettori è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@circololettori.it, con la Carta Plus è possibile prenotare il posto nelle prime file dedicate.

Come da DPCM, per entrare al Circolo e anche per accedere agli incontri, a partire dai 12 anni, è necessario essere muniti di Super Green Pass: mostra il QR Code digitale o cartaceo apposto sulla tua certificazione verde (il personale incaricato potrà chiederti di esibire anche un documento d’identità); la validità della certificazione sarà comprovata tramite l’App “Verifica C19”. Il Green Pass base rilasciato a coloro che effettuano un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore) non consentirà l’accesso. È obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).

Com. Stam.