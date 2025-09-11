Notizie

Genovese alla guida di Ast, le congratulazioni di Ternullo (FI): “Ne apprezzo  serietà e preparazione”

Daniela Ternullo

“La nomina dell’ on. Luigi Genovese al vertice dell’AST rappresenta una scelta che accolgo con favore. Con lui ho avuto modo di condividere l’esperienza della scorsa legislatura all’Assemblea Regionale Siciliana e ne ho potuto apprezzare la serietà, la preparazione e le capacità.

Sono certa che saprà affrontare con impegno e visione le sfide che attendono l’azienda, a beneficio del territorio e della collettività. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico.” Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

