Genovese alla guida di Ast, le congratulazioni di Ternullo (FI): “Ne apprezzo  serietà e preparazione”

“La nomina dell’ on. Luigi Genovese al vertice dell’AST rappresenta una scelta che accolgo con favore. Con lui ho avuto modo di condividere l’esperienza della scorsa legislatura all’Assemblea Regionale Siciliana e ne ho potuto apprezzare la serietà, la preparazione e le capacità.

Sono certa che saprà affrontare con impegno e visione le sfide che attendono l’azienda, a beneficio del territorio e della collettività. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico.” Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

