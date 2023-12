Gente di bici, la nuova frontiera delle due ruote

Action Agency e FCI presentano la nuova iniziativa che abbraccia la sicurezza e l’ambiente e che mira a creare una community di praticanti che condividono la stessa passione

Si terrà il 18 dicembre al Boga Space di Milano la festa di Natale in cui sarà presentato il nuovo progetto “Gente di Bici”. L’iniziativa, ideata dalla Federazione Ciclistica Italiana e Action Agency, mira a creare una community di praticanti che condividono la stessa passione. “Gente di Bici” abbraccia la sicurezza e l’ambiente, rispettando il verde e il territorio. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che amano andare in bicicletta. Lunedì 18 dicembre, alle ore 16, verrà presentata dal presidente della FCI Cordiano Dagnoni e da Manuela Ronchi, CEO di Action Agency. A seguire ci saranno il brindisi e l’accensione dell’installazione natalizia nel giardino del Boga Space, con annessa una spettacolare nevicata.

Stando ai dati offerti dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, il cicloturismo in Italia sta vivendo una nuova fase rispetto agli anni precedenti: si è passati dai 4,5 ai 9 milioni di praticanti e, conseguentemente, è aumentato anche l’impatto economico del fenomeno, con una spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti, per il 2022, in più di 4 miliardi.

In questo scenario si inserisce la creazione della tessera digitale “Gente di Bici”, strumento che permetterà di attivare una nuova campagna di iscrizione alla Federazione Ciclistica Italiana. L’obiettivo dell’iniziativa è creare una community di “FCI Fan” e un database profilato di appassionati che potranno partecipare alle iniziative di marketing e commerciali.

La tessera sarà digitale. Anticipa e sposta la comunicazione verso la futura creazione di una App. Sarà uno strumento facile da far conoscere ad amici e conoscenti, per allargare il mondo non solo degli appassionati e degli sportivi, ma anche per arrivare a famiglie e tutti coloro che usano la bicicletta anche solo per piccoli spostamenti quotidiani.

L’iscrizione alla community “Gente di Bici” apre ad una serie di vantaggi che, oltre a ripagare il costo della tessera, permette di accedere ad un club esclusivo con benefit materiali e immateriali: dall’assicurazione RC agli sconti per acquisto/noleggio biciclette con i brand aderenti o a prezzi scontati su abbigliamento e attrezzature.

L’appuntamento è per lunedì 18 dicembre alle ore 16 al Boga Space di Milano, in via Giordano Rota 1.

