Per il terzo anno il comune di Geraci Siculo ha bandito anche per il 2021 il concorso “Balconi, vicoli e angoli in fiore”, per incentivare i cittadini ad abbellire il paese madonita con piante e fiori.

Il bando, già pubblicato sul sito dell’ente locale e che scadrà il 12 giugno, si articola in due categorie, balconi in fiore e vicoli ed angoli in fiore, e mette in palio premi per 900 euro che andranno a quegli scorci più belli del borgo siciliano, arricchiti da piante e fiori, simpatico modo di incentivare la pratica del giardinaggio tra i privati, rendendo più bello il paese. Al concorso possono partecipare tutti i residenti e gli abitanti di Geraci.

Ciro Cardinale

CS