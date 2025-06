Germogli, programma di residenze creative del Teatro Trastevere. #anno2025

#teatrotrastevere: Bando in partenza Germogli, programma di residenze creative del Teatro Trastevere (V Ed. Esperimenti Teatrali, per attori e spettatori)

Torna, per il il 5° anno, Germogli, programma di residenze creative del Teatro Trastevere. Dedicato a tutti quei progetti artistici non ancora compiuti, Germogli prova a essere un’opportunità per le compagnie indipendenti, in continuità con lo spirito del Teatro Trastevere votato all’accoglienza e alla promozione delle idee artistiche.

3 saranno le compagnie scelte di cui una accederà a una residenza annuale e un premio produzione. Germogli è anche un invito a coltivare l’arte degli altri. C’è spazio infatti anche per addetti ai lavori e semplici curiosi per scrutare il processo creativo e costruire insieme il teatro che ci sarà. Trovate tutto sul bando www.teatrotrastevere.it.

DI COSA SI TRATTA

Un percorso di RICERCA, sia del Teatro Trastevere che degli artisti coinvolti, per sfruttare il periodo morbido dell’estate lavorando alla cura dei progetti e alla creazione di nuovi rapporti con il pubblico. I germogli simboleggiano l’inizio di un processo vitale, sano e naturale: le stesse caratteristiche che cerchiamo negli artisti che ci auguriamo inviino le loro candidature.

Il Teatro sara’ aperto a compagnie e singoli artisti che abbiano la necessità di elaborare nuovi contenuti, iniziando a dare una forma concreta al proprio progetto.

Saranno offerte 50 ore di RESIDENZA CREATIVA (dal 1 Luglio al 6 Ottobre).

I progetti selezionati dalla direzione del Teatro Trastevere

entro il 1 Luglio beneficeranno quindi:

Dell’accesso al teatro in orari da concordare e organizzare con le altre compagnie diluendolo nei diversi mesi di disponibilità, e impiego di luci di servizio/impianto audio.

Tutoraggio durante le prove delle seguenti figure professionali: Light Designer, Autori, Registi, Costumisti, Formatori, in modo da avere un supporto alla creazione dell’opera completa, iniziando a dare forma ai vari aspetti dell’operazione artistica.

Ufficio stampa dedicato al progetto Germogli.

Video a camera fissa della restituzione.

I COLTIVATORI

Nel periodo di residenza saranno coinvolti semplici spettatori e addetti ai lavori per osservare “il racconto” che verrà fatto durante il work in progress, e per raccogliere suggestioni, commenti e idee sul percorso che le compagnie svolgeranno: se desiderate diventare CURATORI DELL’OPERA e forgiatori del materiale malleabile in mano agli artisti, vi basterà comunicare la vostra adesione per il Progetto GERMOGLI al numero 3283546847, oppure via mail a selezione@teatrotrastevere.it.

Saranno inoltre i Coltivatori a esprimersi su quale dei processi creativi in residenza estiva diventerà un percorso che potrà durare fino a Giugno ’26, ma questo è spiegato bene più in là. Cercheremo, inoltre, nei periodi di residenza di tessere relazioni e opportunità di scambio tra le compagnie selezionate, proprio per stemperare l’idea del contest in favore di un più fertile confronto e aiuto reciproco.

COME FACCIO A PARTECIPARE

Invia il tuo progetto inedito a selezione@teatrotrastevere.itcon una breve descrizione e il curriculum vitae della Compagnia, entro il 27 Giugno:

scheda di presentazione dell’artista/autore/gruppo.

scheda artistica del progetto (materiali video o fotografici già realizzati).

info e link relativi a produzioni e/o progetti precedenti dello stesso artista/autore/gruppo.

contatti mail e telefonici.

Il criterio fondamentale sarà la coerenza con la LINEA ARTISTICA del Teatro Trastevere, votata all’innovazione, alla contemporaneità e a un teatro pensato per il pubblico, capace di generare interazione e partecipazione. Verranno scelti un numero massimo di 3 progetti, questo per poter garantire a ognuno la giusta cura e attenzione. Ci riserviamo inoltre la possibilità di proporre ai partecipanti in linea con il nostro spirito, ma non selezionati, diversi tipi di collaborazioni (inserimento in stagione, co-produzione, varie modalità di sostegno, etc.).

E POI?

Tra le 3 proposte che avranno avuto accesso alle residenze verranno scelte, con l’aiuto dei sopracitati “Coltivatori” (appassionati teatrali che in qualche modo e maniera ruotano attorno alla nostra comunità teatrale) le compagnie che avranno la possibilità di sviluppare fino a Giugno ‘26 i propri progetti potendo usufruire gratuitamente di:

Sala prove.

Consulenza Artistica e Burocratica.

Inserimento da parte del Teatro Trastevere in bandi e progetti.

Premio Produzione di 500€.

Debutto nel cartellone del Teatro Trastevere nella Primavera ‘26.

La scelta avverrà nella serata-restituzione fissata per il 7 Ottobre,

quando i 3 progetti selezionati saranno chiamati a mettere in scena un estratto del proprio lavoro che vada dai 15 ai 25 minuti.

Oltre alla qualità artistica che verrà valutata in sede di restituzione, a orientare la scelta dei “Coltivatori” saranno i modi e le modalità attraverso le quali artisti e compagnie riusciranno a raccontare il processo creativo in atto (sessioni aperte, uso dei social network, materiale fotografico, video, allestimento del foyer durante il periodo di residenze, interventi artistici, etc. etc. etc.). Ci piacerebbe inoltre che il progetto di residenza cercasse punti di contatto con il territorio su cui insiste: i rapporti da istaurare sarebbero lunghi da elencare, ma in linea di massima vale il principio che se il Rione beneficiasse dei valori che si creano all’interno degli innumerevoli spazi creativi sparsi per Trastevere, sicuramente sarebbe un posto migliore.

MA SI PAGA?

Per gli artisti no, per chi verrà a vedere la restituzione sì, ma non sarà una cifra insormontabile: forse non sarà uno spettacolo perfettamente impacchettato, ma crediamo che mostrare il PROCESSO sia più importante della performance finale in senso stretto. L’incasso della serata di restituzione sarà diviso tra le 3 compagnie e il Teatro Trastevere in parti uguali.

Teatro Trastevere

Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’Settesoli, 3

info@teatrotrastevere.it

3283546847

#ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere

Com. Stam. + foto