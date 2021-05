L’Anci Sicilia incontra l’assessore Baglieri. avviato un tavolo di confronto interistituzionale per affrontare le gravi criticità strutturali della gestione integrata dei rifiuti“

Ringraziamo l’assessore Baglieri per la disponibilità confermata fin dall’insediamento che crea certamente le condizioni per una fattiva collaborazione istituzionale”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia, nel corso del Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani che, oggi pomeriggio in videoconferenza, ha incontrato l’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri.

“Già a partire dal 2014 abbiamo evidenziato uno stato di confusione istituzionale e normativo che ha riguardato in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti. Abbiamo assistito, infatti al susseguirsi di norme farraginose e spesso inapplicabili e l’aggiungersi di una ulteriore proposta di riforma della gestione integrata dei rifiuti, se possibile, aggrava la situazione”. Aggiunge il presidente Orlando.

“Un cambio della governance del sistema dei rifiuti rischia, infatti, di compromettere le azioni che necessariamente devono essere attuate per far fronte all’attuale situazione di emergenza, che, com’è noto, deriva primariamente dalla grave carenza nell’impiantistica, che è prevalentemente privata, dalla quasi completa saturazione delle discariche che costringerà la nostra Isola a conferire fuori dall’Italia e da una partenza ritardata della raccolta differenziata che costringe molti comuni ad aumentare ulteriormente la TARI, con un conseguente aggravio economico per i cittadini, già vessati dai gravi effetti economici della pandemia.

La Riforma degli Ambiti Territoriali Ottimali, infine, impedirà alla Regione di avere un interlocutore certo, cosa che era stata faticosamente raggiunta con l’elezione dei presidenti delle SRR nel corso del lunghissimo e faticoso iter attuativo della legge 9 dell’8 aprile 2010”. Continua Orlando.

“Registriamo, oggi, – conclude il presidente Orlando – un clima di condivisione che ci auguriamo possa portare ad affrontare insieme le tante criticità dei nostri territori e l’istituzione di un tavolo costante di interlocuzione sulla riforma del sistema integrato dei rifiuti, così come proposto stasera dall’assessore Baglieri, rappresenta, certamente, un primo passo per l’avvio di un percorso condiviso nella ricerca di soluzioni adeguate a dare ai cittadini un servizio efficiente, efficace e meno costoso”.

Com. Stam.