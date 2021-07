Gli altri appuntamenti della Taomoda Week 2021: dal sustenaibility day al Tao Design, alla vetrina Taomoda Sicily

Già fully booked la serata di Gala di Taomoda Awards 2021, data unica il 16 luglio al Teatro Antico di Taormina, appuntamento clou della Taomoda Week, tra i Grandi eventi della Regione Siciliana, patrocinata tra gli altri dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e realizzata in sinergia con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, con il supporto dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Ricco il calendario della rassegna.

Il 13 luglio 2021 alle ore 10.30conferenza d’apertura sulla terrazza dello storico Palazzo Calanna-La Baronessa, a Taormina, con la partecipazione, tra gli altri, di Giacomo Santucci Presidente di CBI ed Elena Bugranova Presidente di Russian Buyer Union. A seguire, nel pomeriggio, dalla terrazza dell’Excelsior Palace Hotel con affaccio panoramico dalle mura medievali cittadine, a pochi metri dalla “Via del Turismo on the road” l’installazione di design che promuove il turismo siciliano attraverso delle immagini dell’isola per un ideale coast to coast, in programma la Lectio magistralis di fotografia tenuta da Arturo Delle Donne con la partecipazione di Maurizio Zivillica e una portrait section ideata per Acto Onlus (prima associazione italiana nata per sostenere la cura e la prevenzione del tumore ovarico), con l’obiettivo di sottolineare l’importanza e la bellezza della prevenzione.

Il 14 luglio è il Sustainability Day, prima giornata della sostenibilità istituita in Sicilia, che prevede nella mattinata la master class “Azioni e strategie per gli obiettivi ONU agenda 2030” organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e il Centro Orientamento e Formazione UniCT; nel pomeriggio una tavola rotonda tematica, moderata dalla giornalista Mariarita Grieco (RAI TG2), sulla trasformazione green dell’economia italiana con un parterre di autorevoli ospiti, tra cui Lady Bike Ludovica Casellati (che sarà insignita del Tao Award per il Turismo Sostenibile), il divulgatore Oscar di Montigny, la presidente nazionale della RUS prof.Patrizia Lombardi, il senior advisor di Elite-Borsa Italiana Andrea Tessitore. Durante la giornata un’area promozionale sarà dedicata alle opportunità dei principali risultati del PO FSE Sicilia 2014-2020.

Il 15 luglio entra nel vivo il Taomoda Sicily, il l’ incubatore riservato ai brand siciliani di eccellenza, con un’altra tavola rotonda dal titolo “L’artigianato verso l’economia della personalizzazione”, con la partecipazione del Presidente della Fondazione Italia Cina Mario Boselli, dei componenti del Consiglio Direttivo di CBI, di alcuni dei top buyer internazionali compresi quelli riuniti nella Russian Buyer Union.

Grande curiosità e attenzione, infatti, per la vetrina del TAOMODA Sicily, data la capacità insita di questi creativi di rappresentare la secolare tradizione artigianale tipica dell’isola ed esportarne la maestria.

Nel pomeriggio dello stesso giorno spazio anche al mondo del design con il convegno dedicato “Taomoda Design” a cura di Ordine e Fondazione Architetti di Catania, con due ospiti d’eccezione: l’architetto, designer e imprenditore Piero Lissoni, che riceverà il TAO AWARD 2021 per il Design, e Gisella Borioli, che presenterà, per la prima volta in presenza, il suo libro 2000/2020 Design Super Show in cui Lissoni figura tra i protagonisti.

Gli altri premi riservati ai creatori della moda, al giornalismo, alla fotografia, alla musica e alla sostenibilità saranno assegnati nella notte dei Tao Awards al Teatro Antico, ovvero durante l’esclusivo Gala del 16 luglio presentato dalla giornalista de La7 Cinzia Malvini.

Già annunciati i TAO AWARDS 2021 per la Moda: Cristiano Burani, Gianluca Capannolo, Alessandro Enriquez e la coppia creativa di designer Marco Giugliano e Nicolò Bologna che hanno lanciato il brand Marco Bologna.

A Piero Piazzi, manager e talent scout che sarà accompagnato dalla top model Nadège, andrà il premio alla carriera.

A Ludovica Casellati andrà invece il primo TAO AWARD dedicato alla Sostenibilità, per il suo impegno nella promozione di un turismo a basso impatto ambientale. I nomi degli altri vincitori dei TAO AWARDS saranno rivelati in occasione della conferenza stampa del 13 luglio che si terrà in presenza a Taormina sul terrazzo dello storico Palazzo Calanna – La Baronessa.

“Ci aspetta un’edizione speciale – commenta Agata Patrizia Saccone, Presidente di TAOMODA – che presenteremo in un format ricco e concentrato, trainati dall’entusiasmo di un continuo sapersi rinnovare. La peculiarità di Taomoda Week è quella di essere un evento di eccellenza, che punta sulla qualità, sulla concretezza, sui contenuti, sulla rilevanza culturale dei vari appuntamenti che coinvolgono giorno per giorno personaggi di prestigio e di fama internazionale.. Abbiamo lavorato scegliendo consapevolmente di schierarci a supporto delle nuove generazioni, il futuro di tutti noi, e pertanto abbiamo voluto e sostenuto il Sustainibility Day. Abbiamo anche voluto sostenere il comparto moda Made in Sicily che ha saputo reinventarsi nella difficoltà con orgoglio, con l’auspicio costante che la cultura di impresa possa creare ricchezza ma soprattutto durare nel tempo attingendo alle risorse rinnovabili con attenzione e responsabilità”.

