Giacomo Agostini, Andrea Verona e la Ducati saranno premiati all’evento “Moto d’Oro FMI”nel contesto dell’Assemblea Elettiva

La 76esima Assemblea Elettiva FMI, in programma a Riccione domenica 15 dicembre, sarà un appuntamento di alto profilo istituzionale, durante il quale saranno rinnovate le cariche elettive della Federmoto per il quadriennio 2025-2028. Quest’anno però la Federazione Motociclistica Italiana – nel contesto dell’incontro a cui parteciperanno in centinaia tra rappresentanti di Moto Club, dei Licenziati e dei Tecnici, esponenti dei media, dell’industria e delle istituzioni – proporrà una importante novità per condividere emozioni all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà.

Al PalaRiccione è infatti in programma “Moto d’Oro FMI”, prestigioso evento di premiazione che mira a celebrare le imprese di uomini e donne del motociclismo italiano.

E’ prevista la presenza e la premiazione, tra gli altri, del 15 volte Campione del Mondo di velocità Giacomo Agostini e del pluri iridato di Enduro Andrea Verona. Inoltre verranno celebrati i risultati della Ducati in MotoGP e non solo.

Giacomo Agostini ritirerà la prestigiosa “Moto d’Oro FMI”, il cui layout è stato realizzato dal designer Aldo Drudi. I premi di Campione dell’Anno andranno ad Andrea Verona e Manuel Verzeroli, i due iridati italiani 2024, entrambi nella specialità dell’Enduro.

Tutti da scoprire, invece, i nomi dei personaggi e delle realtà a cui verranno assegnati i premi di seguito elencati: quello riservato al Moto Club dell’anno e i Premi Speciali “Una vita per il motociclismo” (rivolto a personalità che hanno dedicato la loro vita al mondo del motociclismo), “Moto Club Centenario” (per i sodalizi che nell’ultimo quadriennio hanno celebrato i 100 anni), “Fair Play” (attribuito a coloro che si sono particolarmente distinti per il comportamento corretto, etico, sportivo e sociale), “Diversità e inclusione” (dedicato a individui, organizzazioni o eventi distintisi per la promozione delle pari opportunità), “Sostenibilità” (conferito a organizzazioni o eventi sportivi che hanno dimostrato un forte impegno per la sostenibilità ambientale), “Moto Ingenium”, (assegnato alla realtà che si è particolarmente distinta nel corso dell’anno sulla base di aspetti quali, a titolo esemplificativo, risultati ottenuti, innovazione, sicurezza, formazione, promozione, ricerca e qualità) e “Moto Press” (premio per i media che hanno contribuito a diffondere la cultura del motociclismo). La FMI premierà inoltre numerose personalità ed è attesa la presenza all’evento di ulteriori importanti ospiti.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Da uomo di sport attendo con grande entusiasmo l’evento “Moto d’Oro FMI” ideato dalla Federazione dopo aver istituito la Commissione Onorificenze e Riconoscimenti. Con questo appuntamento vogliamo valorizzare il grande impegno di coloro che hanno reso onore al motociclismo italiano nel mondo attraverso risultati sportivi, idee, creatività, storia e cultura. Avere con noi Giacomo Agostini, Andrea Verona e altri importanti personaggi sarà davvero emozionante. Il fine ultimo è quello di condividere la passione per il motociclismo con i nostri Moto Club e Tesserati e sono sicuro che ci riusciremo perché, posso assicurarlo, i premiati saranno di alto profilo”.

