Giacomo Bassi vince il Gran Prix Mercedes R Star agli Internazionali di Sicilia Sul filo dei decimi l’affermazione nella sfida centrale su Bruno ed Elisa Chimirri Emozionante finale della 61° edizione dopo tre giorni e 24 gare. Da giovedì 2 a domenica la Coppa degli Assi

Palermo – Finale emozionante e spettacolare, combattuto sul filo dei decimi, con vittoria del romagnolo Giacomo Bassi nel Grand Prix “Mercedes R Star” (CSI** con ostacoli a 1,45) gara centrale degli “Internazionali di Sicilia”, la cui 61° edizione si è conclusa oggi al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, dopo un ricco week-end con 24 gare complessive. Preludio d’eccellenza per la “Coppa degli Assi” che inizierà giovedì 2 e si concluderà domenica 5 con il Grand Prix che assegnerà la 40° edizione.

Bassi, cavaliere imolese di 34 anni, dal lungo palmares, è arrivato al barrage insieme ad altri 11 dei 34 partecipanti, con la grinta del protagonista assoluto. Prima ha qualificato lo stallone italiano Comme Le Roi del Magi (8 anni) – che ha infine piazzato al quarto posto in ex-aequo con lo svizzero di origini brasiliane Arthur Da Silva sul 13enne stallone Chagalle de Toscane – poi Cash du Pratel. In sella al castrone francese di 13 anni, con il quale gareggia dallo scorso novembre, Bassi ha compiuto il più veloce percorso netto, affrontando per ultimo il tracciato, in soli 30”35. Soffiando il primato a Bruno Chimirri che con l’italiana Samara (11 anni) ha impiegato 31”21 precedendo a sua volta di un soffio la figlia Elisa (31”78) sullo stallone italiano Calandro Z (13 anni), alla quale non è riuscito il bis agli “Internazionali di Sicilia”. Il carabiniere calabrese figura anche al sesto posto con Je Suis Godot d’Acheronte (stallone italiano di 10 anni), davanti al cavaliere laziale della Polizia di Stato Luca Coata (Holly del Pilate, tedesca di 10 anni). Ottava Antonia Vita Pinardi con il 13enne castrone tedesco MTM Los Angeles. A seguire Alberto Zorzi (Cornet de Fab), poi l francese Guy Jonqueres d’Oriolà (Django des Balenes), di nuovo Luca Coata stavolta con Cartino, quindi il catanese Giuseppe Carabotta (Crispello VVZ) pure lui autore di un percorso netto al contrario di Lorenzo Correddu (Dalakani Chardonnet) e Maria Giulia Magli (Calgary de Hus) incappati in errori che hanno penalizzato la prestazione.

****

Gli “Internazionali di Sicilia” e la “Coppa degli Assi” sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione con l’Esercito Italiano ed il supporto tecnico di Fieracavalli Verona

****

Nel Gran Premio “Tasca d’Almerita” (barrage con ostacoli a 1,40), nuovo successo di Bruno Chimirri in sella al giovane castrone olandese (6 anni) El Camino IMS, con sua figlia Elisa al terzo posto con l’altro stallone di pari età ma francese Imperio Equitago, preceduta dalla pugliese Aurora Guaragno sul castrone belga di 8 anni Orlando. A seguire i successi di Luca Moneta (El Capone RK) nella gara a tempo (CSI** con ostacoli a 1,35 metri), autore di un percorso netto coperto in 58”74, precedendo gli altri senior, il catanese Dario Luigi Agosta con la tedesca Henriette K ed il binomio francese composto da Guy Jonqueres d’Oriola (Elaterium de Mars). Nel Grand Prix “Randazzo” (CSI** con ostacoli a 1,30) primato del siracusano Carialberto Marchese con il giovane belga Riva Van’T Elshout, davanti a Giuseppe Allò (Alina Z) e Melissa Raggi (Cathacietta). Ultima gara del mattino il barragge CSI* 1,25, dove ha bissato la vittoria di ieri la piemontese Vittoria Facchinetti con il castrone francese Champs dOr, davanti Henry Jonqueres D’Oriola (Calypso d’Or) e Michelle Mangano (MyFairLadyM). In chiusura di giornata la gara CSI* (altezza 1,15). La domenica, finalmente in assenza di pioggia, si è aperta con le due gare per i giovani cavalli di 5 e 6 anni. Nella prima nuovo ex-aqeuo del corleonese Bernando Puccio (Exposion Lady) e del belga Quentin Gigot (sul castrone italiano Marco Aurelio Impero). Nella seconda affermazione del binomio belga composto da Frantz Ducci e dal castrone Nazzolino du Grand Champ

****

Il programma delle due settimane di grande equitazione proseguirà con la Coppa degli Assi, giovedì 2 ed inizio delle gare alle 9. Dopo questa prima fase nella quale tutte gare si sono svolte sull’Arena “Giuseppe Di Matteo” (il cui fondo in sabbia silicea ha soddisfatto le attese dei partecipanti ed ha consentito di svolgere il programma senza intoppi nonostante i violenti acquazzoni di venerdì e sabato), si tornerà a gareggiare sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba” dove si disputerà il gran finale con il Grand Prix Coppa degli Assi, che verrà seguito in diretta dalle telecamere della RAI. Il “cartellone” di domenica prossima comprenderà anche l’atteso Carosello del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), regalerà forti emozioni con la rievocazione storica dei movimenti in ordine chiuso della cavalleria dell’Esercito e la “Carica” conclusiva. Uno degli spettacolari momenti garantiti dalla nuova partnership con l’Esercito Italiano

Com. Stam. + foto