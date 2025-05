GIALAPPASHOW: Alessandra Amoroso affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a

Nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 19 maggio, alle ore 21.30.

In questa settima puntata tocca ad Alessandra Amoroso, in dolce attesa, ilcompito di affiancare alla conduzione il Mago Forest. Una puntata particolarmente scoppiettante, cui fa da prologo la sigla ispirata alla serie televisiva “Vikings”, cui partecipa, come sempre, tutto il cast. Al citofono, troviamo questa volta lo scrittore Carlo Lucarelli, alle prese con la “scorbutica” Miriam, alias Brenda Lodigiani.

Tre cameo impreziosiscono questo settimo episodio: Matilde Gioli, co-conduttrice della quarta puntata, diventa per l’occasione la Dottoressa Giordana, affiancando Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e Toni Bonji, nel nuovo episodio di “Doc Doc”. Frank Matano compare al fianco di Marcello Cesena e Simona Garbarino nella nuova puntata di “Sensualità a Corte”, mentre Corinne Cléry si aggiunge a Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio nel cast di “Grande Fratello R.I.P”. Elio di Elio e Le Storie Tese, invece, siede al fianco del disturbatore Amos, aka Alessandro Betti.

Alessandra Amoroso si rende protagonista di una intensa performance canora, interpretando con i Neri per Caso, Eugenio in Via di Gioia, Idra (elettronica) la hit evergreen “Il Pescatore” nella versione Fabrizio De André & PFM.

Non mancano, come sempre, i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa’s Night nei turni di Champions League.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

Com. Stam. + foto