GIALAPPASHOW: esordio nel cast di Carlo Amleto nella 5a puntata

Nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band, condotto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, e prodotto da Banijay Italia. La quinta puntata dello show sarà in onda lunedì 5 maggio alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Al debutto assoluto nel cast, la new entry Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa tutte da ridere. Nuova parodia per Max Giusti, che dopo aver interpretato Aurelio De Laurentiis, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo, veste per la prima volta i panni di un inedito Renato Zero.

Nuove performance dei Neri per Caso guidati magistralmente dal Maestro Vittorio Cosma, prima sulle note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, il brano che ha fatto ballare il teatro Ariston al Festival di Sanremo, e poi con una straordinaria Gaia, e con Alessandro D’Alessandro all’organetto, in “Libertango” di Grace Jones. E sempre con Alessandro D’Alessandro incantano con le versioni inedite di “Jump” dei Van Halen e di “I Shot The Scheriff” di Bob Marley.

Non mancano anche i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa’s Night, che torna martedì prossimo, 6 maggio, al termine della super sfida tra Inter e Barcellona, che sarà trasmessa in diretta su TV8.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

