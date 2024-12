GIALAPPASHOW: Serena Rossi affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a puntata in 1a visione assoluta, su TV8 e Sky Uno

Penultimo appuntamento conGialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 2 dicembre, alle ore 21.30. In questa settima puntata tocca a Serena Rossi ilcompito di affiancare alla conduzione il Mago Forest.

Una puntata particolarmente scoppiettante, cui fa da prologo una sigla in cui tutto il cast si esibisce sulle note dei successi degli Abba. Fiorella Mannoia, protagonista sul palco con Annalaisa, aka Brenda Lodigiani, a colpi di sferzanti dissing, cattura subito la scena, interpretando con i Neri per Caso e Matilde Ferrari, alias Plastica, la hit “Soldi” di Mahmood. I Neri per Caso duettano anche con Serena Rossi in “Human Nature” di Michael Jackson e con Plastica in “Who are you” degli Who. Brenda Lodigiani, nei panni della briffatrice Miriam, anima esilaranti gag prima con Salvatore Esposito e poi con Valentina Lodovini e il Mago Forest.

In questo penultimo appuntamento di visione spazio ai

filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i vodcast più esilaranti del web, i programmi tv e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro di TV8 Gialappa’s Night.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.