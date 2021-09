Cestistica Torrenovese è felice di comunicare l’accordo con il playmaker Giancarlo Galipò. Aggregato in preseason, Galipò ha convinto coach Bartocci a suon di buone prestazioni, e farà parte del roster della Fidelia Torrenova con il numero 4 sulla maglia.

Playmaker classe 2000, Galipò cresce nelle giovanili dell’Orlandina Basket disputando tutta la trafila del Settore Giovanile ed esordendo realizzando i suoi primi 2 punti in A2 nel 2018/2019 sotto la gestione di coach Sodini (Orlandina-Bergamo del 4 Novembre 2018). Con la maglia dei paladini gioca anche la stagione successiva aumentando minutaggio, facendo esperienza e migliorando le sue statistiche, poi nella stagione 2020/2021 firma con la Scandone Avellino. A Gennaio del 2021 si trasferisce ad Alessandria, dove chiude la stagione. Per lui, in Serie B, una media di quasi 6.8 punti e 3.5 assist a partita.

GALIPò 🗣️: «Tornare in Sicilia per me è una grande occasione, farlo con Torrenova è poi un motivo d’orgoglio per me. Sono felice di aver convinto la società a puntare su di me, oltre che di poter far parte di un grappo splendido come quello di quest’anno. Spero di far gioire i tifosi più spesso possibile, siamo un buon roster e vogliamo salvarci il prima possibile».

