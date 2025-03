Gianfranco Jannuzzo racconta la Sicilia in “Recital”, in scena il 14 marzo, al Cine-Teatro Olimpia

Campobello di Mazara. L’attore e commediografo siciliano Gianfranco Jannuzzo, noto per aver recitato accanto a grandi nomi del teatro come Turi Ferro in “Tito Andronico” di Shakespeare e a Valeria Moriconi in “La venexiana”, ma anche per le sue apparizioni televisive insieme a Gigi Proietti, sarà protagonista di “Recital”, spettacolo che andrà in scena venerdì 14 marzo, alle ore 21, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara per la rassegna “Il bello di Sicilia 2”.

Lo spettacolo è un one man show in cui Jannuzzo, con uno straordinario senso dell’umorismo, racconta la Sicilia con le sue molteplici contraddizioni, una terra allegra e amara, spensierata e triste. Isola meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva, ma sicuramente ponte per mille culture, capace di dare vita al racconto di tutti gli italiani che sanno ridere di tutto e di tutti, ma soprattutto di se stessi.

Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

Sponsor del cartellone artistico è il ristorante “Lo Chalet” di Tre Fontane.

Biglietti disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro.

Biglietti on-line sul sito Ticket.it.

