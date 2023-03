la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 venerdì 10 marzo – ore 18:00 Gianfranco Perriera presenta Non riconosco allo specchio (Torri del Vento) insieme a Filippo Amoroso e Roberto Giambrone letture di Roberto Burgio

Non riconosco allo specchio è una riscrittura, in forma di monologo, della storia di Edipo. È notte. Un uomo affabilmente istrionico, cieco, esageratamente cieco, ha voglia di raccontare una storia. Ha bisogno di ricapitolare un ‘esistenza, di comprenderne meglio il senso e il destino. Forse per giustificarsi di quanto volle rivelare? È Tiresia che avanza, vestito come un dandy contemporaneo, con occhiali spessi e bionici. Ed è di Edipo, della sua saga, che ha necessità di narrare. L’indovino in effetti ha più di qualcosa in commune con il figlio di Laio. Entrambi ciechi, entrambi hanno stravolto l’ordine dei tempi e dei generi. Tutti e due, soprattutto, si muovono nel campo della sapienza: uno disvela il futuro, l’altro scioglie enigmi. Tiresia – divenuto col tempo assai più sgamato, tanto per adeguarsi ai tempi che di ogni verità hanno fatto una favola – non rinuncia però a cercare la tomba dell’uomo che mise di fronte ai suoi più orridi atti. Qualcosa di sacrificale lega queste due figure: la ricerca della verità da parte degli umani è un

viaggio ai margini di qualsiasi certezza. Ripercorrendone le (dis)avventure, Tiresia, senza mai rinunciare ad una demonica ironia, individua in Edipo colui che non accettò la astiosa regressione o il nichilismo più indifferente, ma si dispose, invece, al rischio di non poter mai contare sul possesso della verità e sulla pienezza del suo io.

Gianfranco Perriera: regista, saggista ed autore teatrale. Dal 1985 ha fatto parte del Teatro Teatés, diretto a lungo dal padre Michele, alle cui produzioni ha preso parte come attore e come regista. Ha insegnato presso la Scuola di Teatro Teatés di Palermo, dal 1986 al 2011 e presso la Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo di Palermo, diretta da Emma Dante, dal 2014 al 2019. Collabora alla rivista Segno. Tra le sue pubblicazioni: Sparizione e ritorno (Navarra, 2008); Un’estate a Palermo, silloge di otto autori (Di Lorenzo, 2011); Il volume del futuro, con G. Marsala (Qanat, 2013); Riflessi a Palermo, silloge di 7 autori (Il Palindromo, 2016); L’amore custodito (Il Palindromo, 2017); Dalla parte giusta (Cento di Studi Pio La Torre, 2020); Non ho la forza di correre e due altre storie di ordinaria infelicità (Medinova, 2021); La città del mondo (Torri del vento, 2021).

