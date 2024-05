Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Martedì 28 maggio – ore 18 Gianluca Felicetti presenta La politica degli animali (People)

Cosa c’entrano gli animali con la politica? E i grandi temi della loro protezione, dei loro diritti, le battaglie contro la caccia, gli allevamenti, la sperimentazione, l’uso negli spettacoli, le pellicce, sono “fare politica”? Come hanno risposto a questo fino a oggi i partiti e le istituzioni? Hanno subìto o cavalcato queste battaglie? Da Dudù in braccio a Berlusconi agli orsi nel mirino del presidente del Trentino Fugatti, questo libro propone un viaggio alla scoperta della zoofilia anni Cinquanta e l’antispecismo anni Duemila, passando dal protezionismo e l’animalismo, con le implicazioni del più grande attacco alla fauna selvatica lanciato negli ultimi mesi così come del tema della “carne coltivata”. Occuparsi di animali è politica. Perché giustizia, immigrazione, sicurezza, lavoro, sanità, questione sociale, economia, pandemie, cambiamenti climatici c’entrano (e tanto) con gli animali. «Noi abbiamo il vizio di sognare. Di immaginare un’Italia e un mondo diversi. Nella pace, con tutte e tutti. E abbiamo anche dimostrato di saper trasformare questi sogni in realtà. Essere “dalla parte degli animali”, lo vogliamo rendere – lo dobbiamo rendere – sempre più normale. Che non faccia notizia. La liberazione degli animali dall’oppressione umana, la loro vita, il rispetto per loro, dipende da tutte e tutti noi, dalle nostre scelte. Dalla politica. Sta a noi cambiare tutte e due.»

Gianluca Felicetti ha iniziato nel 1979 a sostenere le iniziative animaliste nella LAV (Lega Anti Vivisezione). Dal 2006 ne è il presidente. È stato ideatore e autore di molteplici attività legali e legislative.Ha coordinato in Italia campagne europee come quelle per l’abolizione dei test cosmetici sugli animali, sulle condizioni degli animali negli allevamenti e per il cambiamento del Codice penale su maltrattamento e uccisione di animali diventata Legge nel 2004. Ha fatto parte di Commissioni e Segreterie Tecniche in Amministrazioni locali e Ministeri. È stato docente in materia di diritti degli animali in Master universitari di Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali.

Com. Stam.