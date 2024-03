GIANLUCA TOSI “ARGENTO” AL CIOCCO

Il pilota di Carpineti ha debuttato nella Coppa Rally di zona 7 nel fine settimana appena passato sulle strade del Ciocco, finendo la sfida al secondo posto, risultato importante in quanto la gara conferiva il punteggio maggiorato dal coefficiente 2.

Buone le sensazioni al volante della Skoda Fabia R5 “evo” della Delta Rally, in condizioni di fondo costantemente indecifrabili. Il secondo impegno a metà aprile in Maremma.

Un avvio in grande stile, pur con qualche difficoltà, quello di Gianluca Tosi nella Coppa Rally di zona 7.

Sulle strade “tricolori” del Ciocco (Lucca), nel fine settimana appena passato, il pilota di Carpineti, assecondato da Alessandro Del Barba, ha conquistato la seconda posizione assoluta tra i partecipanti alla Coppa di Zona.

Nonostante le continue difficoltà nel trovare il giusto feeling con le strade del Ciocco, quello ottenuto dal portacolori Movisport è comunque un risultato di valore, considerando soprattutto il plateau di avversari di alto livello incontrati ed anche, per l’economia del campionato, in quanto la gara nella mediavalle lucchese aveva il coefficiente raddoppiato di punteggio. Un incentivo importante, dunque, dal quale partire per affrontare il resto del campionato in Toscana.

Gianluca Tosi: “Speravo in qualcosa di più, anche dopo il secondo posto dello scorso anno. Non sono riuscito a entrare in sintonia con la strada, con le sue insidie, il fondo delle prove era spesso indecifrabile, non sono riuscito a prendere quel feeling che serviva per correre come avrei voluto. E’ sortito un secondo posto per la Coppa di Zona, che con il coefficiente raddoppiato è comunque utilissimo per il prosieguo stagionale. Dalla prossima gara in Maremma si deve voltare pagina e cercare di capire in che direzione andare insieme alla squadra, con la quale si è comunque lavorato bene”.

La seconda prova stagionale per Tosi sarà il 13 e 14 aprile al Trofeo Maremma (Follonica), dove per l’occasione sarà affiancato dal lucchese Nicola Angilletta.

Foto da Aci Sport

Com. Stam. + foto