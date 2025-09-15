Gianluca Tosi cala il tris di successi stagionali: al Rally RAAB  vittoria di gara titolo di zona

Il pilota di Carpineti, dopo le due vittorie di Appennino Reggiano e Salsomaggiore ha inanellato la terza in provincia di Bologna firmando anche il titolo di zona 6 questo.

Una vittoria di forza, arrivata per soli due decimi al termine di un acceso duello con Pedersoli. Obiettivo raggiunto, per Gianluca Tosi. Anzi, doppio obiettivo raggiunto, nel fine settimana appena passato con la terza vittoria stagionale al 32. Rally Alto Appennino Bolognese, a Castiglione dei Pepoli (Bologna), con la quale ha messo le mani anche sul titolo di Zona 6.

Un doppio successo arrivato nel giorno del suo compleanno, per il pilota di Carpineti portacolori della Movisport, a termine di una prestazione esaltante, tirata e spettacolare, culminata in una vittoria all’ultimo tuffo, in coincidenza della prova speciale di chiusura e per soli due decimi sul bresciano Pedersoli, con il quale aveva duellato a suon di decimi di secondo per l’intero arco della gara.

Affiancato dal fido Alessandro Del Barba, sulla Skoda Fabia RS di Delta Rally, il “contadino volante”, aveva preso il comando della classifica sulla prima prova del sabato sera, per poi cedere lo scettro a Pedersoli già dalla seconda prova. Poi fino alla quarta prova “Pede” era riuscito a tenere la leadership, cedendola di nuovo a Tosi sulla quinta, per poi passare di nuovo avanti dalla sesta e riuscire a tenere alla frusta il rivale, comunque sempre vicinissimo. Poi, Tosi si è prodotto in un vero colpo di reni sulla temibile prova “Trasserra”, l’ultima, con la quale ha azzerato l’esiguo passivo da Pedersoli di 2”2, staccandolo di 2”4, vincendo quindi con il batter di ciglia di due decimi.

Gianluca Tosi: “Bellissima esperienza, una intera gara corsa sul filo dei decimi di secondo e certamente anche sotto il profilo mentale, serviva freddezza e lucidità e credo che abbiamo davvero fatto un capolavoro, ci abbiamo creduto fino all’epilogo, onore al merito a Pedersoli, che ritengo un grande punto di riferimento. Essere riusciti a battagliare con lui è anche motivo di orgoglio e da parte nostra abbiamo dato il massimo senza sbagliare nulla. Squadra perfetta, macchina perfetta, un compleanno così rimarrà indelebile!”.

Foto di Altero Lazzerini

