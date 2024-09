Gianluca Tosi nella top ten del Rally “Carnia”

Il pilota di Carpineti, non ha tratto la soddisfazione che voleva dall’ultimo atto dell’IRC, per difficoltà di scelta gomme con le mutevoli condizioni meteorologiche

L’appuntamento era “caldo” per Gianluca Tosi, era quello finale della serie IRC, al Rally della Carnia, Ampezzo (Udine). La gara, disputata nel fine settimana appena passato con al fianco Alessandro Del Barba sulla Skoda Fabia RS di Delta Rally gommata Pirelli, non ha però sortito l’effetto sperato, quello di cercare di entrare nella top five assoluta di stagione.

I portacolori di Movisport hanno chiuso all’ottavo posto, limitati, a metà gara la pioggia arrivata quanto non avevano a disposizione le scorte degli pneumatici adatti. Una situazione che li ha messi notevole difficoltà, con una strada che li ha costretti a rallentare il ritmo e a perdere terreno rispetto agli avversari che avevano nel mirino verso l’attico della classifica. Ad ogni buon conto, sotto l’aspetto tecnico, quando le condizioni della strada lo permettevano le sensazioni alla guida della Fabia si sono rivelate estremamente buone.

Gianluca Tosi: “Diciamo che il bicchiere è mezzo pieno. I riscontri cronometrici, fino a quando le condizioni lo permettevano sono stati in linea con i vertici, se vogliamo, poi a metà gara non avevamo gomme di scorta adeguate alla pioggia che è arrivata anche piuttosto insistente ed allora abbiamo dovuto lasciare ogni speranza di poter chiudere bene il campionato. Comunque, ripeto, a livello di tempi ed anche di sensazioni posso dire di essere soddisfatto per quanto non lo sono per la classifica. Adesso ci concentriamo per la finale unica della Coppa Italia al Rally della Lanterna di Genova, a novembre ” .

Foto: Tosi in azione (foto M. Leonelli)