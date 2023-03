Gianluca Tosi subito a segno: al “Ciocco” una seconda posizione di pregio

Partita come consuetudine dal Rally del Ciocco, nel fine settimana scorso, la stagione del pilota reggiano che ha finito secondo nella gara riservata alla Coppa di Zona 6.

Ottime sensazioni con la Fabia R5 Evo di Gima Autosport, con al fianco Alessandro Del Barba, pronto adesso alla seconda gara di inizio aprile, il Trofeo Maremma.

Ha avviato la stagione rallistica con un secondo assoluto di pregio, Gianluca Tosi, nel fine settimana appena passato, al 46. Rally del Ciocco, gara che ha aperto il Campionato Italiano oltre che la Coppa Rally di zona 6.

Proprio in quest’ultima parte, il portacolori della Movisport, con la Skoda Fabia R5 Evo di Gima Autosport, insieme al fido Alessandro Del Barba, ha conquistato un notevole secondo posto assoluto dietro al vincitore Luca Panzani, avviando dunque la scalata al titolo di sesta zona nel migliore dei modi.

Tosi, nella parte centrale della competizione era riuscito pure a passare al comando, per poi cedere all’avversario che lo ha sopravanzato, sotto la bandiera a scacchi per poco più di sei secondi, conferma di una gara estremamente tirata, pur comunque interpretata a titolo di test per provare soluzioni che potessero migliorare il feeling con la Fabia.

Il pilota reggiano di Carpineti si è espresso in toni entusiastici per questa prima uscita stagionale, pur se il lavoro sulla vettura non è stato completato: “Siamo andati al Ciocco con lo scopo di testare alcune soluzioni che ci permettessero di migliorare il feeling con la macchina. Per vari motivi tra i quali l’asfalto più scivoloso del previsto non siamo riusciti a completare il nostro lavoro. Con il prossimo appuntamento in Maremma cercheremo di completare l’attività con ritorni positivi e arrivare poi all’appuntamento dell’Isola d’Elba con i migliori presupposti per avviare al meglio il Campionato IRC. Un sincero grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti e ci hanno fatto sentire il loro “calore”.

FOTO DI MARIO LEONELLI

Com. Stam. + foto