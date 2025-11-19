Giarratana celebra la memoria collettiva con il Museo Ibleo dell’Emigrazione

Custodire e tramandare la memoria di chi lasciò la propria terra in cerca di dignità e futuro: è questa la missione del “Museo Ibleo dell’Emigrazione”, inaugurato il 20 aprile 2012 nei locali di Palazzo Barone e oggi parte integrante della Rete dei Musei dell’Emigrazione Siciliana.

Il museo racconta, attraverso documenti, lettere, fotografie e oggetti della vita quotidiana, le storie autentiche di uomini e donne emigrati dalle terre iblee, offrendo un percorso immersivo tra testimonianze di sacrificio, coraggio e speranza. Tra le sezioni più significative spiccano l’archivio dei giarratanesi emigrati, lo spazio dedicato alla tragedia di Marcinelle e la sorprendente scoperta della colonia iblea in Paraguay, frutto di ricerche etnoantropologiche promosse dalla Rete Regionale e dall’associazione Ragusani nel Mondo.

Il Museo Ibleo si propone come un “cantiere della memoria” in continua evoluzione, aperto al contributo di cittadini e studiosi, e ogni anno rinnova il legame con la diaspora giarratanese attraverso la “Giornata del Giarratanese nel Mondo”, un evento che unisce simbolicamente la Sicilia e le comunità iblee all’estero.

Accanto al museo trova spazio anche il “Museo a cielo aperto” che, nato nel 1997, offre un suggestivo viaggio nel tempo lungo le vie più antiche del paese, con quattordici ambienti che ricostruiscono la vita contadina e artigiana tra Settecento e Ottocento.

Come sottolinea il sindaco Bartolo Giaquinta, “i Musei di Giarratana nascono con l’obiettivo di essere veri custodi della memoria del territorio, raccontando la storia e l’identità della comunità iblea attraverso epoche e tradizioni differenti”.

Lo spazio museale fa parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia che, promossa da ANCI Sicilia, coinvolge oltre 100 comuni e 200 musei per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell’Isola.

Giarratana conferma così il suo ruolo di capitale della memoria iblea, un ponte ideale tra passato e futuro, tra la Sicilia e il mondo.

