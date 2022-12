Giarre, conclusa la raccolta alimentare promossa dalla presidenza del Consiglio comunale. Barbagallo: “E’ bello sentire tanta solidarietà”

Si è conclusa ieri, con la consegna dei pacchi alimentari, la raccolta alimentare avviata lo scorso primo dicembre a Giarre dalla presidenza del Consiglio comunale, in sinergia con l’amministrazione comunale, per alleviare il disagio delle famiglie in difficoltà.

Ieri mattina il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo ha consegnato alla Caritas parrocchiale S. Isidoro Agricola di Giarre buste e scatole stracolme di prodotti alimentari a lunga conservazione tra cui pasta, latte, olio, conserve di pomodoro, legumi, tonno e omogeneizzati. “In un periodo di grande difficoltà per molte famiglie è bello sentire tanta solidarietà nei confronti di chi vive in condizioni di disagio – spiega Giovanni Barbagallo – Tante persone hanno raccolto il nostro invito ed hanno portato in Municipio qualcosa da donare. Voglio ringraziare tutti, così come un ringraziamento va al sindaco Leo Cantarella, a tutti i componenti della giunta municipale e a tutti i consiglieri comunali, che hanno collaborato attivamente alla buona riuscita dell’iniziativa solidale”. Nei prossimi giorni i prodotti raccolti verranno distribuiti dai volontari della Caritas parrocchiale. “Anche quest’anno – prosegue il presidente del Consiglio comunale giarrese – grazie alla generosità di tanti cittadini, siamo riusciti a consegnare alla Caritas svariati chili di prodotti di prima necessità. Sappiamo che è solo una goccia nell’oceano ma vogliamo continuare a dare il nostro contributo, seppur piccolo, per aiutare chi ha bisogno. Cercheremo – conclude Barbagallo – di ripetere queste iniziative anche durante l’anno, come forma di sostegno ai nostri concittadini”.

Com. Stam. + foto