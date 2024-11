Giarre: Dopo l’alluvione, l’emergenza rifiuti 

L’alluvione che ha colpito Giarre lo scorso mercoledì ha lasciato profonde ferite, non solo alle infrastrutture ma anche alle abitazioni dei cittadini. Molte famiglie si trovano a dover fare i conti con danni ingenti, dovuti all’allagamento di case, garage, cantine e taverne.

La conseguenza immediata di questa situazione è stata un’imponente quantità di rifiuti, in larga parte materiali ingombranti, tra cui mobili danneggiati, oggetti vari e detriti di ogni genere, che sono stati portati fuori dalle abitazioni e depositati sulle strade. Questa situazione ha creato un’emergenza aggiuntiva, che l’amministrazione, d’intesa con Igm, la società che ha in appalto la gestione del servizio di igiene ambientale comunale, sta cercando di gestire al meglio. Per far fronte a questa situazione, nell’attesa di programmare, a breve, una raccolta straordinaria, ha messo in atto alcune precise misure: i cittadini potranno richiedere il ritiro degli ingombranti chiamando al numero verde 800700999. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e in assenza di operatore gli utenti possono lasciare il proprio messaggio nella segreteria telefonica. In alternativa, i cittadini possono portare autonomamente i rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica di Trepunti. L’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro ha invitato i cittadini a rispettare i giorni previsti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, in modo da ottimizzare i prelievi a domicilio.

