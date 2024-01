Giarre, rimosse discariche di rifiuti, in zona Cutula e nelle aree commerciali di via Veneto e via Teatro

Proseguono, incessanti, gli interventi di bonifica delle numerose micro e macro discariche disseminate in diverse zone della cittadina jonica.

Nell’area produttiva di corso Messina, dove, all’interno di un’area a parcheggio, sono in fase di ultimazione gli interventi volti alla rimozione di una gigantesca discarica di materiali ingombranti mista a pattume. Le operazioni dovrebbero concludersi entro la settimana.

I questi giorni le squadre di pronto intervento della Igm, la società che ha in appalto a Giarre la gestione del servizio di igiene ambientale, hanno concentrato la propria attenzione nella zona di via Cutula, nella borgata di Tagliaborse – dove sono stati rimossi cumuli di terriccio e rifiuti che ostruivano il transito pedonale – e nelle arterie commerciali di via Veneto e via Teatro. In queste ultime due strade sono state rimosse micro discariche che rappresentavano un brutto biglietto da visita, in tema di decoro, all’interno di un’area urbana ad alta densità abitativa. Le bonifiche in atto, seguono quelle già espletate nei giorni scorsi in pieno centro storico, a pochi metri dall’ex ospedale Sant’Isidoro. Rimossa una pericolosa bomba ecologica che si era alimentata in via Giammona, con la presenza di cumuli di rifiuti in larga parte ingombranti. Una maxi discarica che, oltretutto, ostruiva persino il transito delle auto e che giacendo a pochi metri dalle abitazioni di via Minghetti, aveva suscitato, a più riprese, le proteste dei residenti.

