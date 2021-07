“Bisogna cibarsi della luce che si vede negli occhi di chi si ama” È ritornata al Giffoni Film Festival più bella che mai. Anna Valle, una delle più intense attrici italiane, è arrivata ieri in Cittadella per presentare ai giffoners il primo episodio della Luce dei Tuoi Occhi e consiglia ai ragazzi di “cibarsi della luce che si vede negli occhi di chi si ama, che sia un marito, un figlio o un’amica.”

In onda da settembre su Canale 5, Anna Valle interpreta Emma Conti, famosa étoile internazionale che vive a New York da quando da ragazza ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide, il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva, si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Nel ruolo di insegnante la donna cerca sui loro volti qualcosa che le assomigli, finendo per inciampare nella storia di ognuna e imparando ad amarle tutte. Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia, Martina. Chi di loro è Alice? Negli occhi appassionati delle ballerine, Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo averlo ritrovato, si sorprenderà a fare i conti con il tempo che passa, con la forza dirompente dei sentimenti e con la possibilità di un nuovo amore, il professor Enrico Leoni. Non è mai troppo tardi per essere felici.

Diretta da Fabrizio Costa, la serie ha attraversato una produzione travagliata a causa della pandemia, ma il set è stato uno dei primi a ripartire, come racconta il produttore di Banijay Studios Massimo Del Frate: “Saremmo dovuti partire a gennaio 2020, ma è successo qualcosa di scioccante che non avevamo la minima idea di come affrontare. Non sapevo se saremmo mai riusciti a girare, ma durante il lockdown abbiamo studiato alcuni protocolli di sicurezza per salvaguardare la salute di tutti e permettere al sistema audiovisivo di andare avanti. Abbiamo iniziato le riprese a luglio con grandissima emozione in parte a Roma e in parte a Vicenza. E non è un mistero che abbiamo avuto casi di Covid sul set.”

Anche Anna Valle durante le riprese ha vissuto un momento critico: “Un giorno durante una pausa mi sono addormentata e mi sono svegliata con la febbre a 38 e mezzo. Ho gettato il set nel panico, ma in quel momento non sapevamo proprio che fare, avrebbe potuto fermarsi tutti. Per fortuna non era Covid ma semplice influenza, quindi poi ci abbiamo riso sopra.”

Nell’intervista con i ragazzi hanno svelato un retroscena che assume anche un significato simbolico per come si sono messe le cose: “Inizialmente il titolo sarebbe dovuto essere ‘Danzando al Buio’, poi l’abbiamo fatto diventare ‘Luce dei Tuoi Occhi’”, da non perdere mai.

Com. Stam.