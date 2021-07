Il primo film Amazon Original italiano presentano al Giffoni, con Aurora Giovinazzo e Marta Losito “Vogliamo raccontare una generazione colorata che grida libertà”

Giffoni. È un vero evento speciale quello che ospita oggi il Giffoni Film Festival: la presentazione di Anni da Cane (USA/Italia, 2021), il primo film italiano di Amazon Studios, prodotto da Notorious Pictures, in uscita in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e in oltre 240 paesi e territori nel mondo nell’autunno 2021. Una commedia che racconta di Stella, un’adolescente di sedici anni goffa, cinica e fantasiosa. Ma a cambiarle la vita è un incidente stradale: è coinvolto un cane, e lei si convince di dover contare la sua età come quella dei cani e di essere quindi centenaria.

Questo il commento del regista, Fabio Mollo: “Anni da Cane è un film ironico, sarcastico, ma anche emozionante, che accende i riflettori su teenager che sono un po’ degli underdog, degli esclusi. Negli ultimi anni c’è finalmente più spazio per queste personalità, che quando ero piccolo io non venivano mai rappresentate.”

Aurora Giovinazzo, la protagonista, interpreta proprio una di loro, Stella, che a seguito dell’incidente pensa di avere 112 anni e non più molto da vivere. Scrive perciò una lista di desideri con tutte le cose che vorrebbe fare prima di morire, con l’aiuto dei suoi migliori amici Nina e Giulio: “Stella vive una corsa contro il tempo, in cui non si ferma un attimo” – commenta l’attrice – ma sarà un incontro casuale con Matteo, un ragazzo introverso e timido della sua età, a cambiare completamente la sua prospettiva. “Il film riflette proprio sulla necessità di un’adolescente di correre, per vivere tutto al 100% – interviene il regista – ma bisogna capire che serve l’equilibrio giusto per godersi le cose. Ogni età ha le sue tappe da vivere.”

All’esordio cinematografico l’influencer e scrittrice Marta Losito, anche lei ospite del #GIFFONI50PLUS: “È un’emozione incredibile, da piccola sognavo di lavorare nel mondo della musica, della televisione, ma non avevo mai pensato al cinema. Eppure mi sono sentita a casa dal primo giorno. Interpreto Marta, che all’apparenza può sembrare il classico personaggio snob della scuola, che prende di mira le persone più indifese, ma sotto una maschera di glitter nasconde una fragilità e un lato sensibile che non sa come esprimere.”

Un cast giovanissimo, quindi, ma “per raccontare una generazione nella sua interezza – commenta Fabio Mollo – devi dare voce a chi la sta vivendo. Ho trovato ragazzi inclusivi e ricchi di emozioni, perfetti per raccontare una generazione colorata che grida ‘libertà!’, come volevamo fare.”

Al fianco di Giovinazzo e Losito, Anni da Cane vede la partecipazione di Isabella Mottinelli (Che Dio ci aiuti 6), Federico Cesari (SKAM Italia, I Cesaroni), Luca Vannuccini, con Sabrina Impacciatore e una performance cameo di Achille Lauro.