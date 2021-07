Al via domani il concorso dei film, e in serata arriva Gazzelle.- Dopo aver scaldato i motori, il Giffoni Film Festival offre una seconda giornata densa di eventi.

Si comincia con la proiezione dei 101 film in concorso, che 5000 giovani giurati sono pronti a votare: 3000 parteciperanno in presenza, 2000 saranno in collegamento dai 36 hub organizzati in Italia e all’estero.

Non mancheranno però gli appuntamenti con personalità di spicco del cinema, della musica, della televisione e del mondo accademico. Un grande ritorno per Paolo Calabresi, amatissimo in Boris nei panni di Biascica e nella saga di Smetto quando voglio, che incontrerà le giurie. Faranno lo stesso Giusy Buscemi, che dopo il successo della serie Rai Un passo dal cielo – I guardiani, in autunno parteciperà a Doc – nelle tue mani, gli Psicologi, duo pop-rap che regalerà un viaggio nelle nuove tendenze della musica italiana (in collaborazione con Comix), e Linda Caridi, nominata ai Nastri d’Argento 2021 per Lacci di Daniele Luchetti.

Giffoni Impact! vedrà la partecipazione di Valerio Lundini, Emanuela Fanelli e Giovanni Benincasa, protagonisti on stage e dietro le quinte dello show rivelazione Una pezza di Lundini (Rai2). Ci sarà poi Chiara Francini, attrice e autrice di romanzi best seller: il suo ultimo, Il cielo stellato fa le fusa (Rizzoli), è un Decamerone in cui la voce narrante è quella di un gatto, Rollone il Vichingo. Protagonisti della sezione dedicata a 150 ragazzi dai 18 ai 28 anni saranno anche Marcella Gargano (Direttrice Generale per la Formazione Universitaria, l’Inclusione e il Diritto allo Studio), Ludovica Lirosi (regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice) e Enzo De Camillis (Direttore del Premio La Pellicola d’Oro).

L’anteprima del giorno – che avrà una doppia proiezione – è Ainbo – Spirito dell’Amazzonia di Jose Zelada e Richard Claus, con Bim Distribuzione. Ainbo è cresciuta nella giungla più profonda dell’Amazzonia, e quando scopre che la sua patria è minacciata, inizierà un viaggio per salvare la sua terra.

Due gli eventi speciali del giorno. Si parte con la presentazione di ReImagine, cortometraggio di Gianluca Mangiasciutti, con la partecipazione di Brenno Placido e Federico Ielapi: la storia di un ricercatore biomedico segnato durante l’infanzia dalla scomparsa della madre. Nel pomeriggio, invece, Disney+ presenta la collezione di cortometraggi Launchpad con L’Ultimo Chupacabra di Jessica Mendez Siqueiros: in un mondo in cui la cultura ha quasi cessato di esistere, una ragazza che lotta per portare avanti le sue tradizioni evoca inconsapevolmente una creatura oscura.

La seconda giornata del #GIFFONI50PLUS si chiude con il Giffoni Music Concept. L’host delle serate Nicolò De Devitiis presenta oggi Gazzelle, che a febbraio tornerà a riempire i palasport con il suo nuovo tour dei record. In apertura Giuse The Lizia e Mobrici.

Com. Stam.