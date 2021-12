Gigliopoli ha allestito La città del Natale 2021

Natale all’improvviso? No, Natale tutto l’anno! Torna “La Città del Natale” alla sua quindicesima edizione. È ovviamente made in Gigliopoli ed è tutta dedicata ai bambini!

Moltissimi gli appuntamenti da non perdere e domenica 19 dicembre anche l’edizione di dicembre de “Il Mercatino di Gigliopoli” con ben 16 espositori.

Milazzo – Anche quest’anno “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” ha allestito la quindicesima Edizione de “La Città del Natale”. Il consueto appuntamento annuale è stato curato nei minimi dettagli dagli “Elfi” – educatori e tutta la grande famiglia gigliopolana – che tra normativa anti Covid-19, condizioni meteo avverse e anni complicati alle spalle – sono riusciti ad accendere le lucine di ogni albero di Natale e far brillare nuovamente la magica atmosfera natalizia, accogliendo anche Babbo Natale.

“Ci abbiamo messo un po’ a redigere il calendario – afferma Enzo Scaffidi, presidente dell’Associazione ‘Il Giglio’ – ed è stato complicato incastrare tutte le esigenze che, da più parti, si palesavano. Abbiamo fortemente voluto questa edizione della Città del Natale perché i bambini in primis e noi adulti in secondo luogo non possiamo più permetterci di non vivere la magica atmosfera natalizia. Quest’anno ogni lucina della Città parlerà di speranza e di vita, sarà dedicata a tutti i piccoli già grandi, ai bambini gigliopolani che ci sono mancati, a un mondo che è già complicato e difficile ma che può essere ancora bello. E noi, lo sapete, siamo convinti che la bellezza può salvare il mondo, ma è necessario dirlo ai più piccoli che sono loro i nostri eroi”.

La Città del Natale 2021 è animata da diversi appuntamenti. Non potevano mancare i “Pomeriggi con Babbo Natale” che si traducono nei tradizionali laboratori dell’avvento dedicati ai bambini dai 5 ai 14 anni, che per l’occasione potranno condividere del tempo anche con Babbo Natale. L’angolo del cucito, il laboratorio di Nonna Natalina, il club degli Elfi, l’officina degli elfi giocattolai, la stanza delle letterine a Babbo Natale, le istruzioni per diventare un Elfo Perfetto: questi i laboratori che si svolgeranno nei giorni: 18, 21, 22 dicembre dalle ore 15.30 alle 19.00 in contrada Baronia a Capo Milazzo.

Doppio appuntamento, invece, si prevede per domenica 19 dicembre. A partire dalle 10.00 e fino alle 12.30, i bambini potranno incontrare Babbo Natale nel suo magico Salone allestito in Città del Natale, mentre all’esterno si potrà passeggiare tra gli espositori de “Il Mercatino di Gigliopoli”, il consueto appuntamento mensile che permette di godere di prodotti a km 0, artigianali e assaporare – in tutto e per tutto – il gusto delle nostre tradizioni e di quelle antiche. Un esempio tra tutti? Rita Rinaldi che farà sperimentare le nozioni base della tessitura e del tappeto annodato sia ai bambini che agli adulti. Per l’occasione, le cucine di Gigliopoli metteranno a disposizione un menù per un pranzo da asporto su prenotazione.

E non poteva mancare nemmeno quest’anno il “Pranzo insieme a Babbo Natale”. L’appuntamento è per il 23 dicembre 2021, dalle 8.30 alle 17.30. Si tratta di un evento riservato ai bambini dai 5 ai 14 anni che potranno partecipare soltanto su prenotazione.

In questo quadro fatto di appuntamenti e grandi emozioni, non può mancare lo spirito gigliopolano delle Colonie. Sulla base dei successi delle colonie estive, da un paio di anni La Città dei bambini spensierati propone un’altra offerta educativa: la Colonia Invernale che accoglie i bambini dalle 8.30 alle 17.30, per far vivere loro la magia del Natale attraverso laboratori. I giorni in cui si svolgerà la Colonia Invernale sono: 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre. L’offerta è per i bambini dai 5 ai 14 anni che potranno decidere di vivere un solo giorno, più giorni o l’intera colonia.

“Abbiamo cercato di fare il possibile anche per permettere ai piccoli visitatori di poter scegliere cosa preferire. Di certo, il loro è un tempo di qualità e a loro soltanto abbiamo riservato l’occasione di viverlo. Per farlo in sicurezza, quest’anno, i genitori dovranno mettersi un po’ da parte e ascoltare la magia del Natale dal racconto dei loro figli che saranno i privilegiati visitatori del Salone di Babbo Natale. Ma non mancheranno le sorprese, il nostro Babbo Natale è davvero imprevedibile e sono sicuro che darà modo a tutti di poter condividere momenti felici. Vi invitiamo e speriamo di poter trascorrere insieme del tempo di qualità. La magia del Natale ha bisogno di riecheggiare tutti i giorni dell’anno e noi speriamo che avvenga per tutti, quest’anno più che mai.”- ha concluso Enzo Scaffidi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiama il numero 090.9281274 oppure scrivi su whatsapp al 334.9349613.

Com. Stam.