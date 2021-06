Da venerdì 4 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Gin Lemon e paranoie”, il nuovo singolo di Tiziano Torri.

Gin Lemon e paranoie è un brano dalle sonorità ispirate al R&B e al Soul, scritta da Tiziano Torri e prodotta da SWAN; già produttore di Ghali, Rkomi, Ghemon, e Madame. È una canzone che attraverso l’utilizzo di immagini di vita quotidiana, in cui qualsiasi ventenne può riconoscersi, racconta anche le paure e le paranoie sintomo di quell’età. Come si evince anche dal titolo stesso, mette in scena il contrasto tra un tipico simbolo di spensieratezza e il suo completo opposto, cercando di trovare una sintesi perfetta tra i due.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo singolo: «Gin Lemon e paranoie è come se fosse lo specchio della mia età, uno sfogo personale in cui mi auguro potranno riconoscersi in tanti. Questa canzone nasce in un periodo a dir poco surreale in cui noi giovani, che proprio in questo momento avremmo dovuto lavorare alla costruzione del nostro futuro, ci siamo ritrovati persi e senza prospettive. Spero che questo brano possa rappresentare la ventata di freschezza di cui tutti abbiamo bisogno».



Biografia

Tiziano Torri, classe 1999, è un cantautore e studente universitario. Fin da bambino ha sempre nutrito una grande passione per tutto ciò che gli permette di esternare la sua creatività, in particolare la musica. Inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 15 anni ma le custodisce per sé, solo quest’anno decide di pubblicare il suo primo singolo “Aeroplani”. Il 4 giugno è uscito il nuovo brano “Gin Lemon e paranoie”.

Com. Stam.