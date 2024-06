Ginnastica ritmica – Le farfalle italiane

di Daniela Dall’Acqua

foto https://www.federginnastica.it

video Giovanni Schiavo

Dal 21 al 24 giugno al Forum di Assago si tiene la Word Cup Milano 2024 di ginnastica ritmica individuale e a squadre. E’ la prima volta che assisto in presenza alle gare, le qualificazioni, ed è un’esperienza emozionante, anche per chi, come me, non è una sportiva. La prima volta che ho seguito le gare erano i primi anni 2000 ed erano trasmesse dalla tv Svizzera italiana. In quegli anni la ginnastica ritmica non sembrava interessare i media italiani. E’ stato amore a prima vista. Vedere le atlete in squadra danzare all’unisono e far danzare coi loro corpi i vari attrezzi (palla, cerchio, nastro e clavette) mi é sembrato da allora una magia.