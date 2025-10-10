GiocaFIPE e STHLN: la FIPE protagonista alla seconda giornata de Il Festival dello Sport di Trento

Si è chiusa anche la seconda giornata de Il Festival dello Sport di Trento con la FIPE ancora protagonista. In mattinata e nel primo pomeriggio spazio al GiocaFIPE.

L’attività giovanile della Federazione, sulla pavimentazione in gomma riciclata fornita da Ecopneus (partner della FIPE e del Festival) ha coinvolto con il suo circuito ludico-motorio bambini e ragazzi provenienti dalle scuole di Trento e non solo.

A seguire le esercitazioni c’era anche il plurimedagliato olimpico Massimiliano Rosolino che ha salutato i giovani partecipanti, trasmettendo loro la sua passione e il suo entusiasmo.

Nel pomeriggio è stato poi il turno dello STHLN che, grazie alla guida del Direttore Tecnico della disciplina Omar Lannunziata, ha visto oltre venti giovani cimentarsi in una classe di allenamento funzionale pensata per tutti i livelli: dai principianti agli atleti più esperti. Un appuntamento dinamico e inclusivo, che ha valorizzato tecnica, divertimento e spirito di squadra.

Appuntamento a domani per il Day 3 de Il Festival dello Sport di Trento, con un programma ricchissimo dalla mattina fino alla sera. Oltre a una nuova classe STHLN, andrà in scena una Esibizione di Pesistica Olimpica Giovanile, seguita da uno speciale Meet & Greet con gli ospiti Giulia Imperio e Oscar Reyes, atleti di spicco del Team Italia FIPE.

Com. Stam. + foto FIPE