Giochi cretini, Matranga e Minafo’ tornano in tv con un nuovo programma comico

Lo show game andrà in onda dal 2 gennaio, ogni giovedì, su Antenna Sicilia. Protagonisti della prima puntata tra gli altri l’assessore comunale al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli e l’attore Cocò Gulotta

PALERMO – Giochi “cretini” tra prove e tanta improvvisazione, proprio come quando si era bambini. È questa la ricetta del nuovo programma targato Matranga e Minafò in onda dal 2 gennaio su Antenna Sicilia. Un game show leggero ed esuberante che vedrà artisti e volti noti siciliani sfidarsi in due squadre, da quattro concorrenti ciascuna, all’insegna di situazioni divertenti e alle volte inusuali.

Padrone di casa sarà il duo di showman palermitani che condurrà i protagonisti nei meandri di un universo fatto di giochi e momenti esilaranti, a metà tra improvvisazione e ilarità. I giochi sono stati creati ad hoc dagli autori per esaltare le caratteristiche di ciascun concorrente, pescando dal cassetto dei ricordi dove vengono custoditi tutti quei giochi “cretini” che si facevano da ragazzini nei villaggi vacanze o in spiaggia con gli amici.

Una vera e propria gara che si concluderà con una classifica che decreterà, alla fine, la squadra vincitrice. L’assegnazione dei punti non sarà però affidata a dei veri e propri notai, ma agli autori che – nel pieno rispetto del programma – potrebbero in maniera “cretina” dare il punto alla squadra sbagliata, rischiando offese e battute sarcastiche.

Ogni squadra dovrà attivare dunque tutti e cinque i sensi per affrontare una serie di prove che la vedrà giocare, ballare, recitare, mimare e improvvisare. “Con rinnovata competizione e spietato agonismo – dicono Toni Matranga ed Emanuele Minafò -. Perché è questo lo spirito del programma. È stato molto divertente scriverlo, perché abbiamo dovuto rispolverare i ricordi dei giochi ‘cretini’ che facevamo da bambini. Ma ancora non abbiamo capito qual è il gioco più ‘cretino’ in assoluto. Dunque, durante l’edizione, cercheremo di prepararlo come gioco finale”.

Il nuovo progetto televisivo, che andrà in onda dall’inizio dell’anno ogni giovedì fino alla fine di febbraio (in attesa che ricominci la nuova edizione di Sicilia Cabaret) è firmato da Matranga e Minafò e scritto con Lorenzo Pasqua, Giovanni Arnone e Dario Terzo. Sono proprio loro ad aver scritto o rivisitato molti dei giochi in gara come “Ciak si mima” (dove il pubblico sarà chiamato a mimare un film famoso), “Sciuscia gol” (dove vince chi, in un campo di calcio, soffia più forte) o “Indovina chi” (come l’iconica sfida in cui però sarà il pubblico in studio a comportarsi esattamente come le caselle di gioco).

La produzione è di Sicilia Social Star e La Sicilia Multimedia, mentre la produzione esecutiva di Chiara Lo Cicero, Antonio Cangelosi e Giuseppe Coco. Regia ed editing sono a cura di Federico Delpopolo Carciopolo. Nella prima puntata a sfidarsi saranno da una parte i comici dei Quattro Gusti Giuseppe Stancampiano e Totò Ferraro, la content creator Sara Priolo, l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, dall’altra Danilo Lo Cicero e Domenico Fazio dei Quattro Gusti, la speaker radiofonica Giulia Fazio e infine l’attore e volto siciliano Cocò Gulotta.

