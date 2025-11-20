“Gioiosa Marea (ME): ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri nei confronti di un 52enne per maltrattamenti in famiglia”

Nel pomeriggio di ieri, a Gioiosa Marea (ME), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Messina – su richiesta della Procura della Repubblica di Patti (ME) – nei confronti di un 52enne del luogo, ritenuto gravemente indiziato di “maltrattamenti in famiglia” commessi, dal 2021 ad oggi, ai danni del padre convivente.

In particolare, le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti hanno consentito di accertare che l’uomo – in più occasioni, anche in stato di alterazione psicofisica – aveva malmenato e aggredito verbalmente il genitore, ingiuriandolo e minacciandolo di morte, nonché utilizzando anche armi improprie e cagionandogli lesioni personali.

Inoltre, il quadro indiziario è risultato ulteriormente aggravato dal fatto che l’indagato – già sottoposto, nell’ambito dello stesso procedimento penale, alle misure cautelari dell’allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al padre – si era reso responsabile anche di reiterate violazioni delle prescrizioni di cui era gravato, talché aveva altresì danneggiato più volte il braccialetto elettronico che gli era stato applicato.

Difatti, la gravità degli episodi contestati e l’inclinazione dell’indagato all’inosservanza degli obblighi già disposti nei suoi confronti hanno quindi indotto il G.I.P. a emettere il predetto provvedimento restrittivo, anche al fine di tutelare la vittima.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rivelarsi necessario, anche a favore dell’indagato.