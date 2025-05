Giordano (Ugl Matera): “Fronteggiamo le nuove sfide che attendono”. Ugl interviene al Convegno su Formazione, Impresa e Classe dirigente

“Ciò che celebriamo oggi a Policoro per l’Istituto Tecnico Economico ‘Volta’ che festeggia i suoi 40 anni di attività è certamente un evento significativo per la città e per la comunità educativa ma per l’Ugl è l’inizio di una fase in cui ogni dirigente, sia esso scolastico, politico o sindacalista è chiamato a fronteggiare le nuove sfide che ci attendono riflettendo sull’importanza dell’educazione nel contesto sociale ed economico attuale”.

Lo ha detto Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera a margine del convegno dedicato a “Formazione, Impresa e Classe dirigente” alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, di numerosi studenti, docenti e autorità locali.

“Il lavoro è futuro, significa un lavoro che tenga conto dei diritti dei lavoratori, che dia la possibilità di frequentare corsi di formazione e di riqualificazione, che possa diventare non esclusività delle macchine, ma che metta al centro la personalità umana. Inoltre – rimarca Giordano – la sicurezza sul lavoro è una priorità. Le aziende devono prendersi la responsabilità della sicurezza dei loro dipendenti e offrire un’assistenza adeguata in caso di infortuni sul lavoro. Occorre investire sulla prevenzione e sulla formazione per affrontare il dramma degli infortuni mortali sul lavoro. Un aspetto fondamentale per il rilancio del welfare è l’investimento in politiche attive del lavoro che migliorino anche le competenze e l’occupabilità della forza lavoro. Con un impegno determinato e una cooperazione efficace, possiamo creare un futuro in cui tutti i lavoratori abbiano accesso a un lavoro dignitoso e a una vita dignitosa. La buona scuola è il primo investimento per costruire una società competente, giusta e capace di futuro e và data particolare attenzione alla preparazione dei giovani al mondo del lavoro e all’imprenditorialità. Per l’Ugl Matera – conclude Giordano – serve formazione sempre più in linea con le sfide e le opportunità del futuro, affinché possano affrontare il mondo del lavoro con competenza e dedizione: siamo pronti a raccogliere questa sfida e a lavorare instancabilmente per garantire che nessuno venga lasciato indietro. La nostra missione è affrontare tali competizioni con determinazione e visione, garantendo che il sindacato resti un pilastro fondamentale nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione del progresso sociale”.

Com. Stam. + foto UGL