Giordano (Ugl Matera): ”Un sincero augurio di buon lavoro alla nuova giunta regionale”

“Soddisfazione per la nascita della nuova Giunta regionale. Sinceri auguri a Vito Bardi e ai suoi Assessori per il lavoro che li aspetta”

Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, esprime “pieno compiacimento per i grandi risultati e augura buon lavoro al Presidente Bardi e a tutta la giunta. A Pasquale Pepe va la vicepresidenza e l’assessorato con delega alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione Civile, di enorme importanza per tutta la Basilicata, in modo particolare per la nostra provincia di Matera. A Carmine Cicala,va l’assessorato con delega alle politiche agricole e forestali, oltre ad essere chiamato a gestire fasi cruciali per la Regione nella programmazione europea dei fondi per l’Agricoltura, le tante calamità per siccità e eventi catastrofici che tutto il territorio metapontino ciclicamente sta subendo. A Francesco Cupparo, va l’assessorato con delega alle attività produttive, lavoro e formazione, stazione unica appaltante della Regione Basilicata, il quale vorremmo incontrare in tempi brevi per scongiurare il definitivo abbandono delle aziende e relativa desertificazione del nostro martoriato territorio materano a partire dalla Val Basento, zona industriale Matera e tutto l’indotto che ne circonda la provincia. A Laura Mongiello va l’assessorato con delega all’ambiente e alla transizione energetica per la indiscutibile importanza che il mare, la collina, la natura e l’ambiente rappresentano per le nostre aree. A Cosimo Latronico va l’assessorato con delega alla salute, politiche per la persona e PNRR il quale, avrà il gravissimo compito di gestire la sanità post Covid con la grande sfida che questa legislatura dovrà intraprendere riguardo il piano sanitario, in particolare per la spesa e la medicina territoriale. Formulo i migliori auguri di buon lavoro, consapevole delle grandi sfide che vi attendono nel dover dare attuazione ai programmi elettorali – aggiunge Giordano – non trascurando di fare gli auguri al Presidente del Consiglio Marcello Pittella e a tutti i nuovi Consiglieri Regionali affinché la nuova amministrazione, possa giovarsi dei contributi qualificati di uomini e donne di grande esperienza e della loro indiscussa professionalità. Bardi e la giunta sapranno ricoprire il nuovo ruolo con grande senso di responsabilità e affrontare tutte le sfide che si troveranno davanti nella consapevolezza di operare nell’esclusivo interesse della Regione e dei suoi cittadini. Con l’auspicio di una proficua collaborazione nei giorni avvenire, da parte della Segreteria Provinciale Ugl Matera – conclude Giordano -, al Presidente ed a tutta la nuova Giunta regionale, vanno auguri di buon lavoro affinché possano prestare il miglior servizio possibile nei confronti della comunità lucana”.

Com. Stam. + foto UGL