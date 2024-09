Ad Siracusa (21-29 settembre) spazio di 75 metri quadrati per presentare e degustare la produzione made in Italy che nasce dalle filiere della cooperazione Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida in visita allo spazio di Legacoop Agroalimentare ad Ortigia

Sara Guidelli (direttore Legacoop Agroalimentare) «Il G 7 e DiviNazione Expo sono un’occasione importante per ribadire la centralità della cooperazione nella costruzione di una filiera dell’agroalimentare e della pesca»

Filippo Parrino (presidente Legacoop Sicilia) «Il successo del nostro spazio espositivo in termini di partecipazione conferma come la filiera agroalimentare cooperativa rappresenti un’autentica eccellenza di questo Paese»

ROMA, 21 settembre 2024 – La cooperazione si presenta al mondo. E la fa subito con due personaggi d’eccezione. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida sono infatti passati in visita nello spazio che Legacoop Agroalimentare ha allestito in occasione del G7 che ha preso il via oggi sull’isola di Ortigia, a Siracusa.

Legacoop Sicilia, Legacoop Agroalimentare e Coopfomd sono infatti, presenti a DiviNazione Expo , l’evento legato al G7 agricoltura e pesca. Ed è qui che per otto giorni la Sicilia sarà il palcoscenico ideale delle politiche agricole e della pesca, politiche per la quali Legacoop Agroalimentare gioca da sempre un ruolo determinante.

«Sin dalle prime ore dall’apertura del nostro spazio espositivo, abbiamo registrato una partecipazione straordinaria che conferma come la filiera agroalimentare cooperativa rappresenti un’autentica eccellenza di questo Paese», ha commentato Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

Secondo Sara Guidelli, direttore di Legacoop Agroalimentare, «il G 7 e DiviNazione Expo sono una occasione importante per ribadire la centralità della cooperazione nella costruzione di una filiera dell’agroalimentare e della pesca fondata su sostenibilità, innovazione ed in linea con le sfide della tranizione digitale. Le nostre cooperative aderenti mettono insieme rispetto deĺl’ambiente, inclusione sociale e buon lavoro cooperativo. Tutti elementi questi che fanno della cooperazione un modello da promuovere e valorizzare ulteriormente anche in un momento difficile sul piano economico come quello attuale».

G7 e DiviNazione Expo sono una vetrina sulla qualità, sulle tecnologie, sull’innovazione, sul rispetto per la natura che agricoltori e pescatori hanno da sempre. Nello spazio di Legacoop Agroalimentare si possono degustare i prodotti made in Italy delle filiere della cooperazione. In uno spazio di 75 metri quadrati allestito in un palazzo storico di Ortigia, Legacoop Agroalimentare e Legacoop sono presenti con 18 cooperative siciliane e nazionali in rappresentanza dell’intera filiera del comparto agroalimentare: vini e olio di qualità oltre ai prodotti delle realtà cooperative che operano nel settore lattiero caseario, in quello cerealicolo e dell’apicultura, della zootecnia e della pesca.