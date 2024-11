Giorgio Giordano rieletto presidente Fitp Sicilia

Il nisseno Giorgio Giordano è stato confermato presidente del comitato regionale Fitp Sicilia anche per il prossimo quadriennio (2025 – 2028). Le elezioni si sono svolte questa mattina presso l’Hotel San Michele a Caltanissetta.

Giordano, già storico direttore del Challenger di Caltanissetta la cui ultima edizione è andata in scena nel 2018, era l’unico candidato. Ad avere diritto al voto sono tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Tennis e Padel della Sicilia.

Il consiglio regionale sarà composto anche dai consiglieri Gaetano Alfano, Antonio Barbera, Salvatore Cavallaro, Vincenza Ciraolo, Fabrizio Greco, Marcella Licari, Anna Nosotti, Fabio Scionti e Alessandro Tumino. Consiglieri regionali addetti al padel Claudio Forte e Fabio Piedimonte. Rispetto al precedente quadriennio le novità sono costituite da Licari, Tumino, Forte e Piedimonte.

Dichiarazione Giorgio Giordano

“Ringrazio le società per avermi riconfermato a Presidente del comitato regionale Sicilia della FITP per il prossimo quadriennio olimpico. Sono molto felice di questo risultato e vedere la fiducia e la vicinanza da parte di tantissime società siciliane mi riempie di orgoglio e mi fornisce ulteriori motivazioni e tanta carica per proseguire nel migliore dei modi nei prossimi quattro anni.

Il risultato di oggi non è un mio successo personale ma è il successo di tutto il nostro movimento, tecnici, atleti, società, dirigenti, classe arbitrale con i quali abbiamo lavorato in grande sinergia portando avanti tante manifestazioni, iniziative e attività che hanno fatto crescere i numeri e che ci vedono tra le prime regioni in Italia in tutti i settori.

Ringrazio tutti i consiglieri che in questi anni hanno fatto un lavoro eccezionale e che soprattutto sono stati per tutti un punto di riferimento per la crescita delle nostre discipline nella nostra regione.

Sono certo che, la nuova squadra regionale con l’esperienza dei riconfermati e con la voglia e l’entusiasmo dei neo consiglieri saprà essere all’altezza e darà nuova energia ed entusiasmo a tutto il movimento.

Tanti gli obiettivi che ci prefiggiamo nei prossimi anni come quello di lanciare definitivamente la nuova disciplina del Pickleball, cercheremo di fare un attento lavoro sull’impiantistica, un censimento puntuale di tutti i campi esistenti e non affiliati presenti in tanti comuni e contemporaneamente individuare quei comuni che ne sono sprovvisti, per i Tornei internazionali cercherò, naturalmente con la collaborazione delle società, di incrementare il numero di tornei che è cresciuto negli ultimi anni ma sicuramente ancora sottodimensionato rispetto alle potenzialità della nostra regione e ovviamente farò tesoro dei consigli e delle critiche, sempre costruttive, ricevute per migliorare quello che non è andato bene in questi quattro anni”.

