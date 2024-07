Giorgio Mammina e Alberto Saporito portano in alto la Sicilia con il Free Jump

Grandi soddisfazioni oggi al Palacatania per gli atleti siciliani nel Free Jump, la specialità che ha le stesse logiche del salto in alto ma con i pattini ai piedi.

La giornata di gare è iniziata con le categorie Ragazzi e Allievi. Per le ragazze ha padroneggiato Elena Bissa della US Acli Crema ASD che è riuscita a saltare 100 cm riuscendo ad imporsi sulla sua compagna di team Sofia Abati e Nina Princivalli (ASD Pattinatori S. Mauro) e a conquistare il titolo. Abati e Princivalli invece, si sono posizionate entrambe al secondo posto a pari merito, avendo effettuato un salto di 95 cm con lo stesso numero di tentativi.

Per il maschile della stessa categoria il siciliano Giorgio Mammina (ASD Erre sport Inline) con un salto di 105 cm si è posizionato al primo posto, seguito da Giovanni Ferron della ASD Rollershow che si ferma a 100 cm. Bronzo per Alessandro Rivetti (ASD Gepa Lion Skate) con un salto di 95 cm.

Passando agli Allievi femmine, Stella Remartini dell’ASD Patt. Vanzaghesi, campionessa in carica, si è fermata ad un’altezza di 115 cm, ma grazie ad un inferiore numero di tentativi rispetto alle avversarie, è riuscita comunque a riconfermare il titolo italiano. Stessa misura anche per la lombarda Martina Chizzoli (US Acli Crema ASD) che non è riuscita a mettere al collo una medaglia di un metallo più prezioso dell’argento. Chiude il podio Sofia Staglianò ASD Costabissara Pattinaggio che ha concluso la sua gara a 110 cm.

Le competizioni della mattina si sono concluse con gli Allievi maschi. Un altro siciliano diventa Campione Italiano. Stiamo parlando di Alberto Saporito (ASD PS Eclettica) che con 125 cm sale sul tetto del podio. Alle sue spalle Daniele Vecchi dell’ASD Inline 360, che si è fermato a 120 cm eseguendolo al primo tentativo. Questo gli è valso la medaglia d’argento a discapito di Andrea Steccanella della società torinese Trecate SSDRL che pur avendo raggiunto la stessa misura ha effettuato due tentativi.

Nel pomeriggio si sono invece disputate le competizioni delle altre categorie. Per lo Junior Femminile, si sono riconfermate sia la campionessa italiana in carica, Martina Zaffaina della ASD Astro Roller Skating, sia la vice campionessa Ludovica Rimondi (Sea SSD RL), entrambe con la stessa misura dello scorso anno. Bronzo per Valeria Ceriello, dello stesso team della Zaffaina.

Anche nel maschile non ci sono state grosse sorprese. Eddy Maragno (ASD Original RS) riconferma il titolo battendo il suo record personale di 150 cm riuscendo a saltare fino a 155 cm. A seguire Leonardo Esposito della ASD Amikeco che si è fermato ad un’altezza di 140 cm e Antonio Paoletta (ASD Astro Roller Skating) che ha chiuso con 130 cm.

Nella categoria Senior riconferme e assenze. Infatti, per il femminile ha riconfermato il titolo Francesca Brivio (ASD New Skate Lissone) con un salto di 125 cm. Alle sue spalle Elisa Pacchetti della ASD Astro Roller Skating che si è fermata a 120 cm e due medaglie di bronzo con 110 cm per Maddalena Paolucci (ASD Amikeco) e Matilde Arosio (ASD Astro Roller Skating).

Nei Senior Maschi, il grande assente Gianmarco Savi, attuale detentore del record mondiale di 165 cm, ha permesso ad un grandissimo Gianmaria Milani della ASD Skating Rovigo di conquistare il titolo italiano con la misura di 145 cm. Argento, con lo stesso salto ma con più errori totali, Federico Moldoveanu (ASD Vittoria Torino) riconfermando la posizione ottenuta lo scorso anno. Terzo Lorenzo Tribolo (ASD Gepa Lion Skate) che non è riuscito ad andare oltre i 135 cm.

La giornata di gare, come da consuetudine, si è conclusa con la cerimonia di premiazione a cui ha presenziato anche la Consigliera Federale Laura Francesca Lombardo, che insieme alle massime cariche del Comitato Regionale Sicilia, Massimiliano Trovato e Marco Rinaldi, nonché organizzatori della manifestazione, hanno premiato tutti i campioni e ringraziato i giudici consegnando loro degli omaggi.

I risultati di oggi, venerdì 12 luglio 2024:

FREE JUMP RAGAZZI FEMMINILE

1 Elena Bissa (US Acli Crema ASD)

2 Sofia Abati (US Acli Crema ASD)

2 Nina Princivalli (ASD Pattinatori S. Mauro)

FREE JUMP RAGAZZI MASCHILE

1 Giorgio Mammina (ASD Erre sport Inline)

2 Giovanni Ferron (ASD Rollershow)

3 Alessandro Rivetti (ASD Gepa Lion Skate)

FREE JUMP ALLIEVI FEMMINILE

1 Stella Remartini dell’ASD Patt. Vanzaghesi

2 Martina Chizzoli (US Acli Crema ASD)

3 Sofia Staglianò (ASD Costabissara Pattinaggio)

FREE JUMP ALLIEVI MASCHILE

1 Alberto Saporito (ASD PS Eclettica)

2 Daniele Vecchi (ASD Inline 360)

3 Andrea Steccanella (ASD Trecate SSDRL)

FREE JUMP JUNIORES FEMMINILE

1 Martina Zaffaina (ASD Astro Roller Skating)

2 Ludovica Rimondi (Sea SSD RL)

3 Valeria Ceriello (ASD Astro Roller Skating)

FREE JUMP JUNIORES MASCHILE

1 Eddy Maragno (ASD Original RS)

2 Leonardo Esposito (ASD Amikeco)

3 Antonio Paoletta (ASD Astro Roller Skating)

FREE JUMP SENIORES FEMMINILE

1 Francesca Brivio (ASD New Skate Lissone)

2 Elisa Pacchetti (ASD Astro Roller Skating)

3 Maddalena Paolucci (ASD Amikeco)

3 Matilde Arosio (ASD Astro Roller Skating)

FREE JUMP SENIORES MASCHILE

1 Gianmaria Milani (ASD Skating Rovigo)

2 Federico Moldoveanu (ASD Vittoria Torino)

3 Lorenzo Tribolo (ASD Gepa Lion Skate)

FREE JUMP MASTER 40 FEMMINILE

1 Michela Casarotto (ASD Astro Roller Skating)

2 Maria Zecchino (ASD Gepa Lion Skate)

FREE JUMP MASTER 30 MASCHILE

1 Edoardo Garbo (ASD Skating C. Rovigo)

2 Salvatore Julien Rizza (ASDPS Eclettica)

3 Vittorio Calvano (ASP Lamezia)

FREE JUMP MASTER 40 MASCHILE

1 Nicola Bassi (Eazy Inline Skating ASD)

2 Roberto Daici (ASD S. Club Comina)

3 Stefano Squillari (Sea SSD RL)

FREE JUMP MASTER 40 MASCHILE

1 Davide Franco Bresolin (ASD Costabissara Pattinaggio)

2 Silvio Paolucci (ASD Amikeco)

3 Mauro Bassoli (Trecate 46 SSD RL)

