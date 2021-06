Protagoniste della terza giornata del pattinaggio Freestyle agli IRG2021 sono state le coinvolgenti gare del Roller Cross. Location odierna il percorso di via Forlimpopoli.

Qui tra i Seniores maschile mette al collo la medaglia d’oro Luca Borromeo (Unite Pattinaggio Vigevano) con un tempo di 40.97, argento per Alessandro Lissoni (45.39) e bronzo per Lorenzo Demuru (43.63). “Questa era la mia prima gara agli IRG, è andata molto bene – racconta a fine gara il campione Senior di Roller Cross, Luca Borromeo, che tra pochi giorni affronterà l’esame di maturità -. Non mi aspettavo questo risultato perché sono leggermente scivolato nella prima parte ritrovandomi terzo; per fortuna poi sono riuscito a recuperare fino a portarmi in testa. Adesso devo mantenere la concentrazione in vista delle prossime competizioni: Jump e Free Jump”.

Guardando invece la classifica Seniores femminile, si laurea campionessa italiana Elisa Paoli con 46.29, dietro di lei Francesca Brivio (48.55), chiude il podio Giorgia Pavanello (47.43). Tra gli Juniores maschile gradino più alto per Antonio Giordana con un tempo di 42.22, seconda posizione a distanza per Alessandro Costantino (47.05), terzo Luca Pigozzo (44.93). Si laurea campionessa Juniores femminile di Roller Cross Matilde Arosio con 45.98; alle sue spalle Francesca Pettinari (44.34) e chiude il podio Sabrina Vitarelli (46.79). “Sono veramente contenta di questo podio – commenta a caldo Matilde Arosio, in forza all’Astro Skating di Monza e liceale al secondo anno di Scienze umane -. Nei giorni scorsi avevo ottenuto la medaglia d’argento in Battle, ora vediamo di fare bene lo Speed e il Free Jump. Mi alleno sei volte a settimana, riposo solamente il sabato. Ho iniziato a pattinare per caso, mi sono avvicinata alla mia società durante l’annuale giornata dedicata agli sport che si svolge nella mia città; avevo appena smesso di praticare danza e cercavo una disciplina di cui innamorarmi. Così è stato”. Di seguito i podi della giornata di Roller Cross

ROLLER CROSS Allievi femminile

Rebecca Minetto Simona Vota Arianna Esposito

ROLLER CROSS Allievi maschile

Alessandro Vignoni Leonardo Esposito Pietro Negrini

ROLLER CROSS Ragazzi femminile

Matilde Terenzi Stella Remartini Alessandra Carpentiero

ROLLER CROSS Ragazzi maschile

Manuel Moretti Filippo Ravelli Francesco Fazzi

ROLLER CROSS Master over 30 Femminile

Luana Bellotto

ROLLER CROSS Master over 30 Maschile

MarcelloRiviera Andrea Caporale Salvatore Julien Rizza

ROLLER CROSS Over 40 Femminile

Maria Zecchino

ROLLER CROSS Over 40 Maschile

Roberto Botti Davide Franco Bresolin Cristian Picco

ROLLER CROSS Over 50 Maschile

Giorgio Doardo Ivano Carbognin Mauro Bassoli

ROLLER CROSS Over 60 Femminile

Fiorella Novello

Domani ci saranno le gare di High Jump, sempre in via Forlimpopoli, mentre nel pomeriggio quelle di Slide da Pista Giardino. Potrai seguire il live streaming dell’High Jump dalle 10 alle 12.30, mentre dalle 17 alle 20.30 la diretta delle Slide.