Giornata della divulgazione della Scienza 2025 Itinerari tra musica e suono

Martedì 9 dicembre, dalle 9.30, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la “Giornata della divulgazione della Scienza” dedicata quest’anno al tema “Itinerari tra musica e suono”.

Programma

Saluti

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Antonino Bianco, Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione

Concetta Giliberto, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche

Adelfio Elio Cardinale, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Palermo

Interventi

Anna Tedesco, Professoressa Ordinaria di Storia della Musica

Sergio Bonanzinga, Professore Ordinario di Etnomusicologia

M° Sandro Cappelletto, Accademico di Santa Cecilia, Direttore Scientifico dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea – Treccani

Lectio Magistralis “Mettere ordine nell’affascinante caos dei suoni”

Dario Oliveri, Professore Associato di Storia della Musica

Intervento dal titolo “Presente-passato: un’eterna ghirlanda brillante”

Giorgio Gagliano, laureato in Scienze filosofiche e storiche presso l’Università degli Studi di Palermo e diplomato al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo con lode e menzione d’onore, interviene eseguendo le seguenti composizioni per violino solo:

Augusta Read Thomas, Incantation

Johann Sebastian Bach, Ciaccona della Partita n. 2 in re minore BWV 1004

Conclusioni

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Evento trasmesso in diretta streaming.

