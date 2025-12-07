Giornata della divulgazione della Scienza 2025 Itinerari tra musica e suono

Martedì 9 dicembre, dalle 9.30, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà la “Giornata della divulgazione della Scienza” dedicata quest’anno al tema “Itinerari tra musica e suono”.
Programma
Saluti
Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
Antonino Bianco, Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
Concetta Giliberto, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche
Adelfio Elio Cardinale, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Palermo
Interventi
Anna Tedesco, Professoressa Ordinaria di Storia della Musica
Sergio Bonanzinga, Professore Ordinario di Etnomusicologia
M° Sandro Cappelletto, Accademico di Santa Cecilia, Direttore Scientifico dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea – Treccani
Lectio Magistralis “Mettere ordine nell’affascinante caos dei suoni”
Dario Oliveri, Professore Associato di Storia della Musica
Intervento dal titolo “Presente-passato: un’eterna ghirlanda brillante”
Giorgio Gagliano, laureato in Scienze filosofiche e storiche presso l’Università degli Studi di Palermo e diplomato al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo con lode e menzione d’onore, interviene eseguendo le seguenti composizioni per violino solo:
Augusta Read Thomas, Incantation
Johann Sebastian Bach, Ciaccona della Partita n. 2 in re minore BWV 1004
Conclusioni
Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
Evento trasmesso in diretta streaming.
