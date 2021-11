“Giornata dello sport inclusivo”. Comune e associazioni assieme per contribuire ad una sana crescita dei minori

Martedì incontro operativo nel campo di via Istria – Lo sport come motore di inclusione sociale, fondamentale per far apprendere condotte utili alla crescita personale e della comunità.

Questo, in sintesi, il messaggio che l’Amministrazione Grillo intende lanciare in occasione della “Giornata dello sport inclusivo”, in programma a Marsala il prossimo 23 Dicembre. Promossa dagli Assessorati ai Servizi sociali e allo Sport – rispettivamente diretti da Giuseppe D’Alessandro e Michele Gandolfo – l’iniziativa è coordinata dalla dirigente Matilde Adamo tramite l’Ufficio Reddito di Cittadinanza che curerà la realizzazione delle attività nel campo di Via Istria in quella giornata (ore 9/13). Nell’iniziativa saranno pure coinvolte diverse Associazioni sportive marsalesi, incluse quelle che gestiscono il campo di calcio, e che hanno già offerto la propria disponibilità ad aiutare bambini/e e ragazzi/e – italiani e stranieri, di età compresa tra 4 e 16 anni – a cimentarsi nelle diverse discipline: calcio, pallavolo, basket, rugby, pallamano, ginnastica artistica e ritmica… Per consentire la più ampia partecipazione alla “Giornata dello Sport Inclusivo”, l’Amministrazione comunale invita le Associazioni Sportive del territorio a partecipare all’incontro fissato per Martedì prossimo, 30 Novembre, presso il campo di via Istria (ore 15:30), al fine di definire gli aspetti organizzativi dell’evento.

Com. Stam.