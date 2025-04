Giornata di vigilia al 68° Rally Coppa Valtellina

L’evento dell’Automobile Club Sondrio oggi si è fermato nella giornata della commozione per Papa Francesco. Domani 9 prove speciali con i riordini a Sondrio e l’arrivo a Chiesa in Valmalenco. Tra le iniziative collaterali i valori dell’iniziativa “Italia dei Giochi”.

Sondrio, 26 aprile 2025 – Nella giornata della commozione per i funerali di Papa Francesco, il 68° Rally Coppa Valtellina è rimasto spento svolgendo nel pomeriggio solo le operazioni preliminari e le verifiche pre gara. Al termine delle operazioni, 67 equipaggi sono stati confermati al via del primo round del Trofeo Italiano Rally – Girone B e terzo della Coppa Rally di 3^ Zona.

L’evento entrerà nel vivo domani, domenica 27 aprile, alle 7:31 con un primo passaggio in Piazza Garibaldi a Sondrio e un programma sportivo che prevede 9 prove speciali. “Berbenno” sarà disputata per due passaggi, mentre “Montagna” e “Castello” per tre passaggi. I riordini dopo PS3 e PS6 saranno sempre nel salotto buono di Sondrio, mentre il parco assistenza sarà tra via Morelli e via dell’Industria. Chiusura con “Valmalenco Show”, la prova spettacolo più attesa, e la cerimonia d’arrivo a Chiesa in Valmalenco in Piazza SS. Giacomo e Filippo dalle 18:30.

Grande il lavoro svolto dall’Automobile Club Sondrio insieme alle amministrazioni ed agli Enti territoriali locali che in meno di 36 ore hanno rimodulato il programma di gara rispettando lo stop alle attività sportive previsto per sabato 26 aprile e garantendo comunque lo svolgimento dell’evento.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV (Canale 228 SKY, Canale 52 TivùSat e streaming su acisport.tv). Collegamenti alle 9:10 dalla PS2 “Montagna”, alle 12:25 dalla PS4 “Berbenno” e alle 18:05 dalla PS9 “Valmalenco Show” e nello stesso collegamento dalla cerimonia d’arrivo.

Non solo rally, perché il Coppa Valtellina abbraccia i valori dell’iniziativa nazionale “Italia dei Giochi”, promossa in collaborazione con CONI e CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per vivere lo spirito olimpico sul territorio. Il progetto celebra i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e promuove i valori di sport, inclusione, partecipazione e sostenibilità ambientale, attraverso attività diffuse su tutto il territorio nazionale.

Nel solco di questi principi, il Rally Coppa Valtellina propone quest’anno un’iniziativa concreta a favore della sostenibilità. I pass forniti ai concorrenti sono infatti realizzati in carta piantabile, contenente semi di piante mellifere, fondamentali per il lavoro delle api. Una scelta che evita l’impatto ambientale dei tradizionali materiali plastici e si traduce in un gesto semplice e simbolico: al termine dell’evento, questi pass potranno far crescere nuove piante.

La produzione è stata affidata ad ABC Gadgets, azienda attenta al coinvolgimento di persone in situazioni di fragilità. Un piccolo contributo che si inserisce nel percorso di attenzione ai temi della sostenibilità e dell’inclusione che accompagnano l’edizione 2024 del Rally Coppa Valtellina.

Com. Stam. + foto