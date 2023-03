Priverno: Giornata internazionale sull’Endometriosi

Marzo è il mese della consapevolezza sull’Endometriosi. Il Comune di Priverno già da qualche anno sostiene le iniziative di sensibilizzazione volte ad informare e prevenire una malattia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, ma che malgrado la sua diffusione, risulta ancora oggi spesso sconosciuta e sottovalutata.

In occasione della Giornata Mondiale ad essa dedicata, l’Amministrazione Comunale, fissa in calendario, sabato 25 marzo, una mattinata organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Anziani, il “Mondo dei Fili” e il Consultorio Familiare di Priverno, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa subdola patologia infiammatoria cronica, progressiva e invalidante dal forte impatto sociale.

L’appuntamento è quindi per sabato alle ore 10,00, alla panchina gialla di Piazzale Metabo, inaugurata lo scorso marzo 2022 e allestita, quest’anno, dal gruppo del “Mondo dei Fili” , per un selfie in cornice, finalizzato alla conoscenza e alla divulgazione dell’Endometriosi.

A seguire, nel vicino Centro Anziani, il personale del Consultorio Familiare di Priverno e il dott. Vincenzo Vellucci, incontreranno le classi dell’Isiss Teodosio Rossi, per affrontare il tema delicato della malattia, il come diagnosticarla, quali le terapie nonché l’aspetto psicologico, ma anche per far conoscere le attività del consultorio, al fine di stabilire una relazione fra operatori e ragazzi.

Per l’occasione, alcuni luoghi simbolo della Città, i Portici Comunali Paolo Di Pietro, la facciata della Cattedrale di Santa Maria Annunziata, le chiese di San Tommaso e San Benedetto e l’Abbazia di Fossanova, saranno illuminati di giallo, colore simbolo della lotta all’Endometriosi.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare

Com. Stam. + foto