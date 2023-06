Giornata Mondiale Ambiente, a Ora! Fest l’impegno di arte e cinema per il pianeta. Arrivano anche Marisa Tomei e Alfree Woodard

Il programma del terzo giorno di festival, 5 giugno Si rafforza la vocazione verso i temi ambientali e della sostenibilità di Ora! Fest nella Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Nella ricorrenza del 5 giugno, il festival di cinema dedicato alle tematiche green in corso a Monopoli, sarà da non perdere l’incontro dal titolo “Il cambiamento climatico è una verità scomoda? L’impegno per l’ambiente attraverso l’arte e il cinema”. In collaborazione con Fondazione Sylva, alle 18 presso il Cinema Radar interverranno il sindaco di Monopoli Angelo Annese, la direttrice artistica di Ora! Fest Silvia Bizio, il presidente del festival Giovanni De Blasio, il Presidente di Fondazione Sylva Luigi de Vecchi e il regista Edoardo Winspeare.

E poi, nel terzo giorno di Ora! Fest, sempre al Cinema Radar la mattina vedrà due importanti masterclass: alle 10 con Enzo Sisti e Paolo Rotondo sul ruolo dei produttori cinematografici, e alle 12 le attrici Marisa Tomei e Alfre Woodard racconteranno al pubblico del festival cosa vuol dire essere attrici ad Hollywood.

Per le proiezioni al Cinema Radar, si parte alle 11 con due cortometraggi in concorso “Mauga Cassino”, introdotto dal regista Paolo Rotondo, e, a seguire, “Sweet Home”, introdotto dal regista Lorenzo Sisti. E poi alle 14 il film in concorso “Klondike” e alle 16.30 “Dream’s Gate”. Infine, alle 19, è il turno della proiezione del film in concorso “La California”. Continua al Castello Carlo V la rassegna dei cortometraggi nella Sala delle Armi, a partire dalle 16.30.

In serata le proiezioni si spostano a Piazza Palmieri (al Cinema Radar in caso di brutto tempo): alle 21.30 “Ripple Effect” e “River” come Special Features e a seguire il film in concorso “How to blow up a pipeline”.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Ora! Fest è il Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che dal 3 al 7 giugno vedrà accogliere nella città di Monopoli i grandi nomi del cinema internazionale e del panorama culturale italiano. Presieduto da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_, Ora! Fest è promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che conferiscono il patrocinio alla manifestazione ma soprattutto ne condividono progettualità e obiettivi.

INFORMAZIONI

ORA!FEST

www.orafest.com

@ora.fest