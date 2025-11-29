Giornata Mondiale contro l’AIDS: il 1 dicembre al San Marco, visite, test, screening e consulenze psicologiche per HIV e IST gratis e con accesso libero

In occasione della “Giornata Mondiale contro l’AIDS – Conoscerlo per vincerlo” che si celebra il 1 dicembre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania guidata da Giorgio Giulio Santonocito anche quest’anno rinnova il suo impegno nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, aderendo anche quest’anno con iniziative gratuite di sensibilizzazione nell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi.

Le attività sono organizzate dall’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive diretta da Arturo Montineri, in collaborazione con Maria Chiara Frasca, referente dell’ambulatorio HIV, IST e PREP, con il supporto dell’UOC Laboratorio Analisi del presidio San Marco diretto da Patrizia Grassi, della Unità Operativa Semplice di Psicologia guidata da Antonella Russo e la collaborazione dell’Unità Operativa Educazione alla Salute con la responsabile Giuseppina Grasso.

Lunedì 1 sarà possibile accedere a visite specialistiche o colloqui informativi con uno specialista negli ambulatori dedicati.

Le attività, tutte gratuite e a libero accesso (senza ricetta medica e senza prenotazione) sono programmate come di seguito indicato:





Dove:

Ospedale San Marco, viale Carlo Azeglio Ciampi, Catania

UOC Malattie Infettive Edificio B ingresso B2, Sesto Piano, area dipartimentale

Quando:

lunedì 1 dicembre 2025

dalle ore 09.00 alle ore 13:30





Tipologia:

Visite per tutte le infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

– Attività di counseling e test HIV e screening per le altre IST

– Consulenze Psicologiche e di orientamento per pazienti con HIV

Com. Stam.