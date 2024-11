Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nei Consultori Familiari

Nell’Open day le equipe multidisciplinari dei Consultori Familiari svolgeranno le diverse attività in programma. Saranno illustrati i servizi offerti dai Consultori Familiari e in particolare sarà presentato lo Spazio giovani, un luogo di ascolto e di accoglienza dei bisogni per i più giovani.

CATANIA – Il prossimo 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Asp di Catania organizza l’Open day nei Consultori Familiari per promuovere e difendere i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Con questa nuova iniziativa si conclude il programma di quattro Open day, promossi nel corso dell’anno dall’UOC Coordinamento Territoriale Materno Infantile (diretta da Alessandro Sammartino), struttura afferente al Dipartimento Materno Infantile (guidato da Angelo Tarascio), in occasione di altrettante Giornate celebrative relative a tematiche di rilevanza sociale e legate al benessere della persona. Il 15 maggio, il primo Open day è stato dedicato alla Giornata internazionale della famiglia; il 23 settembre, l’Happy love day è stato concentrato sulla Giornata del benessere sessuale e della fertilità; il 21 ottobre l’attenzione è stata rivolta alla Giornata mondiale dell’ascolto. Domani 20 novembre, verrà celebrata la Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Istituita nel 2008 e celebrata nel giorno in cui si ricorda l’anniversario dell’approvazione (20 novembre 1989) da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione Onu sui Diritti di infanzia e adolescenza, la Giornata si propone ogni anno di rinnovare l’attenzione verso il rispetto e il riconoscimento della centralità dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Quest’anno il tema indicato per la ricorrenza è “Ascolta il Futuro” e rappresenta non solo un invito rivolto agli adulti ad ascoltare bambini e ragazzi rispetto a ciò che immaginano per il loro futuro, ma anche l’affermazione del diritto di bambini e ragazzi, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu, ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Una opportunità per presentare i servizi offerti dai Consultori Familiari

Nell’Open day le equipe multidisciplinari dei Consultori Familiari, composte da assistenti sociali, ginecologi, ostetriche e psicologi, svolgeranno le diverse attività in programma. Prevista la proiezione di video mush up e la lettura di brani.

Saranno anche illustrati i servizi dei Consultori Familiari istituiti a tutela della salute della donna, della salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari.

Sarà, in particolare, presentato lo Spazio giovani, un luogo di ascolto e di accoglienza dei bisogni per i più giovani nei quali i ragazzi possono esprimere liberamente le loro incertezze sul futuro, i problemi e i dubbi relativi ai rapporti con i genitori e con la famiglia, con i coetanei, con i partner, nella scuola e negli ambienti di vita quotidiani.

