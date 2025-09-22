Giornata mondiale del cuore: il 26 settembre convegno al Policlinico “Rodolico”, il 2 ottobre visite ed esami gratuiti al San Marco

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” partecipa anche quest’anno all’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre.

Quest’anno si è giunti alla quinta edizione dell’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Queste le iniziative nei due presidi aziendali:

Policlinico “Rodolico”: simposio dal titolo “La Giornata della prevenzione cardiovascolare” aperto a tutti, che si svolgerà nella mattina di venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9 nell’Aula Cast dell’edificio 8 organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta da Davide Capodanno in collaborazione con Antonella Agodi, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “GF Ingrassia” dell’Università di Catania.

L’evento, in particolare, mira a promuovere la salute cardiovascolare e la prevenzione delle malattie cardiache e a sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio cardiovascolari, creando uno spazio di confronto attivo con stakeholder e professionisti del settore per rafforzare le strategie di prevenzione e favorire un dialogo costruttivo fra cittadini, esperti e istituzioni. L’appuntamento rappresenta anche un momento per la condivisione dei dati preliminari ottenuti nell’ambito del progetto INNOPREV (approcci INNOvativi per una PREVenzione cardiovascolare personalizzata), uno studio coordinato dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS di Roma e finanziato dal Ministero della Salute con fondi PNRR, realizzato in collaborazione con importanti centri italiani, tra cui l’AOU Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Ospedale San Marco : visite cardiologiche gratuite con Ecolordoppler giorno 2 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, nell’ambulatorio n. 13 dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, nella Main Street al terzo piano dell’edificio B.

I professionisti dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’ ospedale San Marco il cui referente è Rosario Tringale, verificheranno l’assenza di aneurismi dell’aorta addominale, o patologie carotidee. Per partecipare occorre la prenotazione, inviando una richiesta all’indirizzo chir.vascolare@ao-ve.it Le istanze dei pazienti saranno accettate fino ad esaurimento della disponibilità per un massimo di 10 posti, secondo l’ordine di arrivo.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web bollinirosa.it e scegliere la città e la struttura sanitaria preferita.

LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, le MCV si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

«Quest’anno celebriamo un traguardo importante: la quinta edizione consecutiva di questa iniziativa, un progetto a cui Fondazione Onda ETS tiene particolarmente. Visto il successo e l’elevato numero di richieste nelle edizioni passate, nell’anno di celebrazione del nostro ventennale, abbiamo deciso di reiterare il nostro impegno nella sensibilizzazione delle malattie cardiovascolari, e quindi riproporre una settimana di servizi gratuiti, concentrandoci su problematiche cardiache molto diffuse e ancora oggi, purtroppo, spesso sottovalutate o sconosciute alla maggior parte della popolazione, tra queste: l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco e le patologie valvolari. Abbiamo inoltre ampliato il focus includendo anche le patologie carotidee e venose, al fine di proporre una settimana dedicata alla salute del cuore, delle arterie e delle vene. Anche quest’anno quindi, ci siamo posti l’obiettivo di evidenziare l’importanza della prevenzione primaria e favorire un accesso più semplice e veloce a una diagnosi precoce. Il nostro impegno è quello di rendere direttamente accessibili prestazioni sanitarie che, troppo spesso, risultano difficilmente fruibili a causa di lunghe liste d’attesa. Vogliamo anche sfatare un luogo comune ancora persistente: la convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino unicamente gli uomini. Spesso, infatti, la percezione del rischio tra le donne è ancora notevolmente basso, nonostante queste patologie rappresentino una minaccia seria per la loro salute», commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di GISE – Società Italiana di Cardiologia Interventistica, SICCH – Società Italiana Chirurgia Cardiaca, SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, SIF – Società Italiana di Flebologia, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIPREC – Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera e con il contributo incondizionato di Medtronic.

